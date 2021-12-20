Телескоп Джеймса Вебба готовий до роботи. Його запустять 22 грудня

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Хто летить? NASA повідомило про завершення всіх випробувань космічного телескопа імені Джеймса Вебба та намітило дату його запуску – 22 грудня. Раніше агентство озвучувало дату 18 грудня, проте внаслідок невдалої підготовки телескопа до інтеграції з ракетою-носієм Ariane 5 її перенесли, щоби провести додаткові дослідження. Про готовність наступника "Габбла" до польоту NASA повідомило у своєму блозі.



Про «Космічний телескоп нового покоління», що сьогодні відомий під своїм новим ім'ям як телескоп імені Джеймса Вебба, вперше заговорили ще 25 років тому, коли відкриття екзопланет вказали на необхідність більш детального дослідження космосу. На той час свою першу, але, як планувалося, єдину п'ятирічку вже розпочав «Габбл». Проєкт телескопа Вебба передбачав 18 гексагональних дзеркал, які разом майже втричі більші за діаметр головного дзеркала «Габбла». Нові камери ближнього та середнього інфрачервоного діапазону, спектрографи та датчики точного наведення, повинні досліджувати космос у нижчому частотному діапазоні та викривати об'єкти з великим червоним зміщенням, які «Габблу» не під силу.



Втім, якщо Габбл сьогодні космічний довгожитель і працює вже 31 рік, то телескоп Джеймса Вебба став рекордсменом із перенесення запуску — телескопу знадобилося 14 років на готовність. Більше про його багатостраждальну історію в лабораторіях NASA ми розповідали в новинах про завершення випробувань телескопа. Тоді NASA повідомило, що обсерваторія готова до переїзду на космодром у Куру і в листопаді мала полетіти на другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце.



Це точно?

Востаннє про «остаточну» дату nauka.ua писала 9 вересня — тоді агентство оголосило, що основні елементи телескопа успішно дісталися космодрому в Куру, де чекали тести на сумісність із ракетою Ariane 5 та заплановано дату польоту на 18 грудня 2021 року. Та виникли проблеми, які змусили знову переглянути запуск телескопа на роботу. За словами NASA, коли вони готувалися прикріпити телескоп до адаптера ракети-носія, який повинен інтегрувати його з верхньою сходинкою Ariane 5, несподівано роз'єдналися затискачі, необхідні для кріплення. Це спровокувало вібрації по всій конструкції, що могло їй зашкодити.



У зв'язку з цим в агентстві скликали комісію, яка 24 листопада повідомила — внаслідок інциденту не було пошкоджено жодного з компонентів телескопа. Тому в NASA дали дозвіл на початок заправки паливом, що триватиме близько десяти днів, а також встановили нову дату запуску — о 7:30 за східним часом 22 грудня цього року. Якщо у цей день телескоп не вдасться запустити, то старт може відбутися будь-якого з 21 дня стартового вікна.



Поки телескоп Вебба готується до свого польоту вже 14-й рік, «Габбл» уже встиг припинити роботу через збій, відновити роботу камер Advanced Camera for Surveys та WFC 3 і продовжити роботу з безпечного режиму, а також отримати новий, вже шостий п'ятирічний контракт з Науковим інститутом космічного телескопа в Балтіморі, який продовжив наукову програму «Габбла» до 2026 року.