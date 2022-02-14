Телескоп Джеймс Вебб надіслав перші знімки з космосу

11:02 14 лютий Київ, Україна





Стартувавши ще 25 грудня, телескоп імені Джеймса Вебба вже встиг розгорнути свої наукові інструменти і дістався своєї робочої орбіти в другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце. І цього тижня в NASA оголосили про початок юстування телескопа, яке має тривати три місяці. Процес охоплює сім етапів, кульмінацією яких стане повністю готовий до роботи телескоп. Команда телескопа імені Джеймса Вебба надіслала перші зображення, зроблені телескопом після запуску. Для налаштування оптичної системи "Джеймс Вебб" сфотографував сонцевидну зірку HD 84406, а також зробив селфі свого дзеркала на камеру NIRCam. Знімки розміщено на сайті NASA Стартувавши ще 25 грудня, телескоп імені Джеймса Вебба вже встиг розгорнути свої наукові інструменти і дістався своєї робочої орбіти в другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце. І цього тижня в NASA оголосили про початок юстування телескопа, яке має тривати три місяці. Процес охоплює сім етапів, кульмінацією яких стане повністю готовий до роботи телескоп.



Насамперед «Джеймс Вебб» має скоригувати становище всіх 18 сегментів свого дзеркала, яке у шість разів більше дзеркала його попередника, телескопа «Габбл». Тому спочатку телескоп навели на яскраву сонцевидну зірку HD 84406, щоб він здійснив серію так званих сегментних зображень, за якими можна оцінити положення всіх сегментів дзеркал і в результаті вирівняти їх так, щоб телескоп отримував одне єдине зображення. Весь процес зйомки тривав близько 25 годин. Вирівняні дзеркала повинні потрапити у поле зору камери NIRCam, селфі з якої Джеймс Вебб також надіслав. Її вчені вибрали для перших етапів введення телескопа в експлуатацію завдяки тому, що вона має більш високу робочу температуру, ніж інші інструменти «Джеймса Вебба», що очікують охолодження.





Від телескопа чекають 5-10 років роботи, а перші справжні зображення у NASA обіцяють вже на початку літа.