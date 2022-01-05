Технології ГМО врятували папаю від загрози зникнення

20:42 05 січень Київ, Україна

Папайя або динне дерево - прекрасна тропічна рослина зі смачними плодами, що містять фермент папаїн. Він, як і пепсин у нашому шлунку, має здатність частково перетравлювати білки. Але наше сьогоднішнє оповідання стосуватиметься одного небезпечного паразита динного дерева.

Вірус кільцевої плямистості папаї викликав справжній хаос серед виробників цього чудового фрукта. Спочатку він з'явився 1937 року в Оахі – основної місцевості з культивування динного дерева на Гаваях. Хвороба не вплинула на рослини, але мутація геному вірусу зробила його дуже шкідливим (потенційна здатність хвороби викликати втрати врожаю) в 1950 р.



За 12 років епідемії кількість плантацій папайї зменшилась на 94%. Було закладено нові плантації у Пуні із запровадженням суворого карантину, але у 1992 року вірус дістався й туди.

Протягом шестирічного періоду вся галузь завдала значної шкоди, рівень доходів знизився вдвічі, а саме існування динного дерева як виду виявилося під загрозою.



Вірус кільцевої плямистості папайї – це вбивця. Заражені дерева ніколи не видужують. Маленькі комахи Афіди, що харчуються листям папай, за кілька секунд здатні заразити нове дерево. Симптоми з'являлися через три тижні після зараження.

Молоді саджанці швидко гинули, а на дорослих деревах формувалося жовте листя, деформувалися маленькі плоди, а самі

рослини були приречені на повільну загибель.

Ця проблема виявилася по зубах тільки генетичної інженерії.. Було виведено сорт Rainbow, у геном якого було вбудовано фрагмент патогенного організму.



Численні дослідження підтвердили безпеку цього гатунку. Отримавши необхідні схвалення від контролюючих організацій (FDA, EPA та інших.), у травні 1998 року трансгенна папайя почала вирощуватися для комерційного використання. Використання генно-модифікованого фрукта дозволило за короткий термін повернути вихідні обсяги виробництва.