Надспалах молодої зірки викликав рекордно масивний протуберанець

12:58 13 грудень Київ, Україна

Японські астрономи зафіксували рекордно масивний протуберанець у молодій сонцевидній зірці EK Draconis — маса викинутого зіркою фрагмента виявилася вдесятеро більшою за зафіксовані раніше. Його вчені пов'язали зі спалахом на EK Draconis, який стався за 30 хвилин до того, як вони побачили величезний викид плазми, що відлітав від зірки зі швидкістю 510 кілометрів на секунду. Робота вчених доступна в Nature Astronomy, а вивчення таких явищ на зірках допоможе краще зрозуміти ранні етапи еволюції нашої системи.



Що сталося?



Протягом 19 ночей з 21 січня 2020 по 15 квітня 2020 року астрономи спостерігали за EK Draconis – активною молодою зіркою сонячного типу з температурою 5 560–5 700 кельвінів та віком 50–125 мільйонів років. У рамках цієї кампанії вченим вдалося отримати оптичні спектри великих спалахів на EK Draconis, а 5 квітня 2020 року за допомогою космічного телескопа TESS і наземної спектроскопії поспостерігати за 16-хвилинним спалахом, який виявився в 20 разів потужнішим за найенергійніші спалахи. Цю подію віднесли до спалаху.



Хіба спалахи не звичайна справа для зірок?



Вважається, що вибуховий процес виділення енергії в атмосфері зірок – власне спалахи, а також корональні викиди маси, тобто викид речовини з корони зірок, та виверження протуберанців – яскравих виступів різноманітної форми на краях зіркових дисків, викликаних конденсацією плазми, спричинені загальними магнітами. Не всі вони обов'язково спостерігаються разом як одна подія. Досі немає повної теорії, що описує виникнення та еволюцію протуберанців, тому астрономи шукають механізми їхнього утворення.



Магнітне переєднання, коли протилежно спрямовані лінії поля роз'єднуються і знову замикаються через шар електричного струму, що виник між ними, є ключовим механізмом вивільнення енергії для спалахів. І вважається, що надспалахи — вибухи з енергією, що у десять тисяч разів перевищує енергію типових сонячних спалахів, можуть провокувати значні корональні викиди маси та серйозно вплинути на навколишнє середовище зірки, або її планети та їхні супутники, а також на її власну еволюцію у молодому віці.



Втім, надспалахи на зірках сонячного типу реєструвалися переважно за допомогою оптичної фотометрії (наприклад, космічного телескопа Кеплер), тому досі ми не маємо достатньо досліджень, які б пов'язали надспалахи з корональними викидами маси. Але оптичні спектроскопічні дослідження здатні зловити зміни зіркових дисків і можуть принести непрямі свідчення корональних викидах маси. Власне, їх вдалося побачити астрономам.



Що побачили астрономи?



Після того як спалах на EK Draconis закінчився, значення фотометрії TESS повернулися до початкових, проте спектральна лінія атома водню, що оцінюється в Національній астрономічній обсерваторії Японії, стала нижчою від передспалахового рівня (тобто показала підвищене поглинання), повернувшись до рівня перед спалахом через дві години.



Наземні спектроскопічні спостереження зафіксували одну і ту ж спектральну зміну, демонструючи, що нейтральна низькотемпературна плазма з високою щільністю над зірковим диском рухається зі швидкістю 510 кілометрів на секунду до спостерігача, розширюючись зі швидкістю 220 кілометрів на секунду. Це більше, ніж типові швидкості протуберанців – від 10 до 400 кілометрів на секунду, проте й менше, ніж необхідна для втечі речовини з поверхні EK Draconis швидкість – 670 кілометрів на секунду. Площу протуберанця оцінили в 5,6 відсотка зіркового диска, а масу в 1,1 x 10¹⁸, що у десять разів більше, ніж подібні до корональних викидів маси Сонця.



Протуберанці - єдине пояснення, яке спостерігається астрономами за аналогією з Сонцем. Про деякі ознаки вивержень зіркових філаментів повідомлялося раніше для холодніших карликів і зірок-гігантів, що еволюціонували. Деякі M-карликові спалахи мають спільні властивості з виверженням на EK Draconis, однак одночасний спалах на зірці і пов'язаних з цим протуберанців досі не спостерігали.



Оскільки швидкість протуберанця була нижчою за необхідну йому, щоб «утекти» від зірки, частина речовини повернулася. Однак іноді і Сонце в подібних умовах втрачало речовину у вигляді коронального викиду маси, тому астрономи, за аналогією з нашим світилом, припускають подібне і до EK Draconis, яке використовують для дослідження впливу викидів маси на оточення зірок.



Також раніше ми розповідали, як яскравий спалах серед зафіксованих створила найближча до нас зірка — Проксима Центавра, причому більшість її спалахів подібні до сонячних. А надспалах нещодавно вдалося побачити в ультрахолодній зірці типу М9, внаслідок якого вона збільшила свою яскравість на 9,5 зіркової величини.