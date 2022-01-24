Відразу дві нирки генетично модифікованої свині трансплантували людині

11:38 24 січень Київ, Україна

Американські лікарі вперше успішно трансплантували людині одразу дві нирки генетично модифікованої свині. Їх отримав 57-річний чоловік зі смертю мозку, який пожертвував свої органи на розвиток науки. Щоб органи тварини прижилися, дослідники видалили або замінили на людські аналоги десять ділянок його ДНК, пов'язаних із роботою імунної системи, згортанням крові та зростанням клітин. Втручання підтвердило доцільність використання пацієнтів з мертвим мозком як модель для доклінічних досліджень, а також позначило подальші кроки щодо вдосконалення техніки ксенотрансплантації (пересадка тканин або органів між організмами різних видів). Результати операції описані в журналі American Journal of Transplantation.



Якою є мета пересадки свинячої нирки людині зі смертю мозку?



Нещодавно ми писали, як група американських лікарів провела першу успішну операцію, під час якої нирку свині підключили жінці зі смертю мозку. Тоді нирку пацієнтки замінили на свинячу, приєднавши орган до кровоносної системи жінки, але залишивши його зовні тіла на три дні для спостереження.



А зараз дослідники з Університету Алабами в Бірмінгемі пересадили людині відразу дві свинячі нирки задля просування ксенотрансплантації в клінічну сферу надійним, стійким та етичним способом. На думку цих вчених, перевірку трансплантації органів від свині до людини доцільно та безпечно здійснювати спочатку саме на людях зі смертю мозку. Хоча патофізіологія смерті мозку потенційно може створити несприятливе середовище для трансплантації та обмежити оцінку функції нирок, така модель дозволяє попередньо оцінити численні ризики, включаючи гостре відторгнення органу, що загрожує життю пацієнта.



Такі пересадки можливі лише серед померлих віком від 18 років, які підписували згоду на донорство, в яких констатовано смерть мозку, та найближчі родичі санкціонували дослідження. Основна мета цього експерименту полягала в тому, щоб розглянути головні питання безпеки в межах моделі померлого, яка стала б основою для розробки клінічного випробування, перш ніж переходити до операцій на живих людях.



Як готували генномодифіковані нирки та як відбувалася трансплантація?



Процес перевірки можливості пересадки нирки свині людині включав передтрансплантаційну підготовчу фазу, що тривала 19 годин, фазу самої трансплантації, на яку пішло 4 години, та післятрансплантаційну, під час якої протягом 74 годин відстежували роботу пересадженого органу.



Ниркові ксенотрансплантати були отримані з генетично модифікованих тварин, вирощених для ксенотрансплантації компанією Revivicor. Свиней утримували у приміщенні, вільному від патогенних мікроорганізмів. Щотри місяці майбутніх донорів перевіряли на наявність цілого списку вірусів, включаючи ендогенний ретровірус свиней. Усього їм провели десять генетичних модифікацій, зокрема, цільове введення двох генів інгібіторів комплементу людини та двох імуномодулюючих генів, щоб адаптувати нирки до імунної системи людини, а також гени двох людських антикоагулянтів, щоб запобігти утворенню тромбів. Крім того, провели вилучення генів вуглеводних антигенів свиней, які можуть викликати імунну реакцію, та гена рецептора гормону росту свині, щоб орган не збільшувався після пересадки. Важливо, що трансгенні свині не експресують антигенів еритроцитів і тому є універсальними донорами по групі крові. Але перед проведенням операції оцінювали гістосумісність між свинею-донором та людиною-реципієнтом.



Органи отримав 57-річний чоловік, якому за п'ять днів до операції констатували смерть мозку. У чоловіка було гостре ураження нирок легкого та середнього ступеня тяжкості. Пересадка проходила за допомогою звичайної техніки алотрансплантації, тобто так, як це відбувається при трансплантації людині від людини. На відміну від попередньої групи вчених, які тільки приєднали органи до кровоносної системи реципієнтки, залишивши їх зовні, цього разу трансплантація була повноцінною. Після успішної операції були створені умови для підтримки роботи трансплантатів в умовах смерті мозку та призначені імуносупресори. За реципієнтом вели спостереження, проводили моніторинг та лабораторні дослідження.



Чого вдалося досягти і з якими недоліками зіткнулися автори роботи?



Проведена операція, на думку дослідників, мала допомогти з'ясувати, чи достатньо такого набору генетичних модифікацій свиней, щоб уникнути надгострого відторгнення у людей, а також за яких умов безпечно виконувати ксенотрансплантацію.



Гіпергострого відторгнення у реципієнта не спостерігалося. Це дає важливе свідчення того, що відключення генів ферментів, що синтезують вуглеводні антигени, дійсно достатньо для запобігання відторгненню. Низка цілей безпеки була зосереджена на наслідках зв'язку кровообігу людини з ниркою свині. Кров'яний тиск свині значно нижчий, ніж у людини, і автори роботи перевіряли, чи зможе свиняча нирка витримати значне підвищення артеріального тиску, але цілісність судин ксенотрансплантату була збережена. Також була забезпечена гемодинамічна стабільність, що вказує на те, що вимивання медіаторів запалення із ксенотрансплантату не провокує серцево-судинний колапс. Щодо зразків крові, їх перевіряли щодня на наявність ендогенних ретровірусів свиней і вони залишалися негативними.



Проте недоліків у роботі також було чимало. Обидва органи виробляли сечу, хоч і в різних обсягах. Жодна з нирок не фільтрувала відходи з крові, як це роблять повністю функціональні органи. Було виявлено, що рівень креатиніну, що є важливим показником функції нирок, з часом не знижувався і нирки не виділяли значної кількості препарату з сечею. Невідомо, чи це викликано можливим мікросудинним ураженням нирок, чи пов'язано з фізіологічними змінами, викликаними смертю мозку. Через три дні після пересадки дослідження довелося зупинити через розвиток прогресуючої полісистемної недостатності органів.



Результати дослідження значно доповнюють попередні знання та свідчать про те, що багато бар'єрів для ксенотрансплантації подолано, визначивши численні області, де потрібні додаткові знання та досвіди, перш ніж така трансплантація буде проведена живій людині.



Нещодавно було проведено ще одну операцію, під час якої орган генетично модифікованої свині від Revivicor пересадили людині. Американські лікарі здійснили трансплантацію серця тварини чоловікові з важким ураженням серця, який не мав можливості отримати людський донорський орган. За словами медиків, зараз пацієнт почувається добре.