Супутнику Сатурна Мімасу вдається підтримувати рідкий океан

09:58 14 січень Київ, Україна

Американські планетологи створили нове моделювання на основі даних спостережень «Кассіні» і дійшли висновку, що ядро супутника Сатурна Мімаса несиметричне, або супутник приховує під своєю крижаною корою океан. Досі на океан на Мімасі і не розраховували, тим більше, що не помічали за ним геологічної активності. Але, як і Енцелад, Мімас може підігрівати Сатурн, а потім за умови товщини льоду до 29 кілометрів, навіть підтримувати на ньому рідкий підповерхневий океан. Як зберегти океан під льодом і не видати його гейзерами, вчені повідомили в журналі Icarus. Підтвердити або спростувати їхню здогадку допоможуть дані про поверхневий тепловий потік на супутнику.



Чим Мімас відрізняється від Енцеладу?



З усіх 82 супутників Сатурна, ймовірно, найвідомішим є Енцелад. У 2005 році станція "Кассіні" побачила біля його південного полюса величезні гейзери - з розломів, названих "тигровими смугами" щомиті виривається близько 250 кілограмів пари. Так ми дізналися про величезний океан під крижаною поверхнею Енцелада, що підігрівається процесами в надрах супутника, а також впливом його батьківської планети - газового гіганта. Враховуючи, що Сатурн – друга за розмірами планета Сонячної системи, її нагрівання має впливати і на сусіда Енцелада – Мімаса.



Це сильно покритий кратерами «звичайний» внутрішній супутник, якого іноді називають «Зіркою Смерті» Сатурна через величезний 135-кілометровий кратер Гершель (це майже третина діаметра самого Мімаса!). Він набагато ближче до Сатурна і ексцентричніший за Енцелада, а тому має сильніше переживати нагрівання. Але, судячи з спостережень, Мімасу не вистачило внутрішнього нагрівання, щоб простимулювати геологічну активність. Відсутність її на ньому планетологи схильні пояснювати тим, що поки Енцелад нагрівався і танув, щоб реагувати на припливні сили газового гіганта, Мімас залишився повністю заморожений і мінімально схильний до деформацій. Однак у новій роботі дослідники Інституту планетології США, а також Південно-Західного дослідницького інституту Техасу створили нове моделювання, за яким Мімасу все ж таки вдається підтримувати рідкий океан, хоч і замкнутий під шаром льоду. З усіх 82 супутників Сатурна, ймовірно, найвідомішим є Енцелад. У 2005 році станція "Кассіні" побачила біля його південного полюса величезні гейзери - з розломів, названих "тигровими смугами" щомиті виривається близько 250 кілограмів пари. Так ми дізналися про величезний океан під крижаною поверхнею Енцелада, що підігрівається процесами в надрах супутника, а також впливом його батьківської планети - газового гіганта. Враховуючи, що Сатурн – друга за розмірами планета Сонячної системи, її нагрівання має впливати і на сусіда Енцелада – Мімаса.Це сильно покритий кратерами «звичайний» внутрішній супутник, якого іноді називають «Зіркою Смерті» Сатурна через величезний 135-кілометровий кратер Гершель (це майже третина діаметра самого Мімаса!). Він набагато ближче до Сатурна і ексцентричніший за Енцелада, а тому має сильніше переживати нагрівання. Але, судячи з спостережень, Мімасу не вистачило внутрішнього нагрівання, щоб простимулювати геологічну активність. Відсутність її на ньому планетологи схильні пояснювати тим, що поки Енцелад нагрівався і танув, щоб реагувати на припливні сили газового гіганта, Мімас залишився повністю заморожений і мінімально схильний до деформацій.

Чому на замороженому Мімасі все одно має бути океан?



Як і наш Місяць, Мімас прив'язаний до своєї орбіти припливами і завжди повернений до Сатурна майже однією стороною. Тобто тіла замкнені у спін-орбітальному резонансі 1:1. Однак крутний і орбітальний періоди супутника трохи обганяють один одного, тому з боку Сатурна навіть здається, що Мімас розгойдується туди й назад. Насправді це планетологами і оцінюється як основне свідчення наявності води під поверхнею Мімаса, навіть якщо ніяких натяків на гейзери чи іншу геологічну активність немає.



Дані «Кассіні» за цими розгойдуваннями узгоджуються з моделями для підповерхневого океану в інших схожих тіл. Однак це все за умови, що приливний нагрів на Мімасі досить великий, щоб не допустити замерзання океану, але недостатній, щоб зруйнувати крижану оболонку глибиною в десятки кілометрів. Це цілком можливо, тому вчені вважають, що наявність океану на Мімасі не можна виключати лише на підставі того, що величина приливної напруги у всіх відомих нам позаземних океанах зазвичай нижча, ніж межа міцності льоду.



Ця різниця і провокує тріщини на Європі та Енцеладі, але сама руйнація, як, наприклад, «тигрові смуги» Енцелада, можлива лише під час фаз замерзання океану та потовщення крижаного панцира. Тому відсутність подібних пошкоджень на Мімасі можна пояснити тим, що його океан ще жодного разу не замерзав за весь час існування супутника, а лише напруги приливу недостатньо, щоб зруйнувати йому крижану оболонку.



Як зберегти прихований океан?



У новому моделюванні планетологи ще раз оцінили приливний нагрів, який може провокувати ексцентрична орбіта Мімаса та його коливання. У симуляції вони змінювали лише товщину оболонки, щоб оцінити базовий тепловий потік, необхідний для підтримки у цілісному вигляді. Так можна зрозуміти, чи підходять умови відносин Мімаса із Сатурном, щоб підтримувати рідкий океан під поверхнею одного з них.



Так вчені з'ясували, що для того, щоб на Мімасі міг існувати океан, що пояснює його коливання, супутнику потрібен тепловий потік від 22 до 28 міліватів на квадратний метр поверхні, а також крижана оболонка завтовшки від 24 до 31 кілометра та власне нагрівання від ядра в діапазоні від 0,76 до 0,01 мл на квадратний метр. Якби нагрівання Мімаса було вищим, він не зміг би утримувати свою оболонку цільною, тому для підтвердження необхідні додаткові дослідження теплового впливу Сатурна на свій супутник. Дані ж про власне нагрівання з надр збігаються з теоретичними щодо таких тіл.



Звідки Мімас міг узяти океан?



Моделі коеволюції Сатурна з його супутниками показують, що Мімас навряд чи міг утворитися без приливних хвиль, які можуть утворити океан і закруглити орбіту. Втім, незважаючи на те, що нове моделювання врахувало більше параметрів, воно не врахувало інші моделі утворення супутника. Мімас, наприклад, міг утворитися разом з кільцями Сатурна. У такому разі, незважаючи на те, чи молодший Мімас за кільця, або одного з ними віку (приблизно мільярд років), ці події не дали б утворитися океану.



І хоча планетологам також вдалося обійти обмеження, накладені відсутністю на Мімасі тектонічної активності, це веде до того, що його крижана оболонка майже не змінювалася з моменту утворення. Це суперечить тому, що супутник збільшує свою орбіту (і заразом втрачає вплив приливного нагрівання від взаємодії з Сатурном). Але Мімас міг заповнити цю втрату, збільшивши у минулому свій ексцентриситет, взаємодіючи з іншими супутниками Сатурна чи його кільцями.



Тому поки ми не маємо достатньо даних про еволюцію Мімаса, неможливо точно сказати про ймовірність утворення на ньому океану. Його коливання навколо положення рівноваги залежать головним чином від внутрішньої структури, тому цілком можливо, що вони вказують не на океан, а на несиметричність ядра супутника. Щоб перевірити це, вченим потрібні нові спостереження за системою Сатурна, щоб оцінити тепловий вплив на його супутники, а також їхні характеристики.



Якщо вдасться довести, що на Мімасі є океан, він стане представником нового класу маленьких «невидимих» океанічних світів, поверхні яких не видають існування океану. Наприклад, супутники Урану, для яких нещодавно визнали можливим існування води: власне ядерне тепло Титанії та Оберона здатне вберегти під їхніми поверхнями багаті на аміак водоймища в рідкому стані. А приливний нагрів планет-сиріт, що втратили свою батьківську зірку, може підтримувати їх на їхніх супутниках. Більше про такі світи ми розповідали у матеріалі "Прихований океан".