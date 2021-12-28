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Між бадьорістю і сном існує перехідний етап – це перша фаза сну, коли впорядковані думки та враження з дня зникають за фрагментами спогадів, що творять схожі на сон сцени та переживання.. Деякі з найбільших мислителів були переконані, що з таких гіпнагогічних галюцинацій виникають осяяння та креативні ідеї. Так хімік Август Кекуле в півсні побачив змію, що звивається, завдяки чому розгадав структуру бензольного кільця. Відомий винахідник Томас Едісон був настільки переконаний у творчому потенціалі фази засипання, що навмисне занурювався в дрімоту, затискаючи в руці дерев'яну кульку. Ці кульки випадали з руки, як тільки вчений глибше занурювався в сон. Едісон хотів прокидатися від шуму, спричиненого падінням кульки, зберігаючи в пам'яті інспірацію дрімоти.



Але чи справді це гіпнагогічне стан напівсну може породжувати креативні ідеї та допомагати вирішувати проблеми? Саме це почали досліджувати експериментально Селі Лако (Célia Lacaux) із Сорбонського університету в Парижі та його колеги. Для цього понад 100 піддослідних отримали числові послідовності, у яких не вистачало останньої цифри. Учасники мали з'ясувати, якої цифри не вистачає, проводячи розрахунки за кілька кроків згідно з одним із двох правил. Стан переходу від бадьорості до сну сприяє креативним рішенням та "Еврікам", доводить експеримент. Після періоду напівсну, випробувані майже втричі частіше розпізнавали приховані закономірності наборів цифр. Це підтверджує здогади Томаса Едісона , який спритними маневрами поринав у дрімоту, щоб упорядкувати думки.Між бадьорістю і сном існує перехідний етап – це перша фаза сну, коли впорядковані думки та враження з дня зникають за фрагментами спогадів, що творять схожі на сон сцени та переживання.. Деякі з найбільших мислителів були переконані, що з таких гіпнагогічних галюцинацій виникають осяяння та креативні ідеї. Так хімік Август Кекуле в півсні побачив змію, що звивається, завдяки чому розгадав структуру бензольного кільця. Відомий винахідник Томас Едісон був настільки переконаний у творчому потенціалі фази засипання, що навмисне занурювався в дрімоту, затискаючи в руці дерев'яну кульку. Ці кульки випадали з руки, як тільки вчений глибше занурювався в сон. Едісон хотів прокидатися від шуму, спричиненого падінням кульки, зберігаючи в пам'яті інспірацію дрімоти.Але чи справді це гіпнагогічне стан напівсну може породжувати креативні ідеї та допомагати вирішувати проблеми? Саме це почали досліджувати експериментально Селі Лако (Célia Lacaux) із Сорбонського університету в Парижі та його колеги. Для цього понад 100 піддослідних отримали числові послідовності, у яких не вистачало останньої цифри. Учасники мали з'ясувати, якої цифри не вистачає, проводячи розрахунки за кілька кроків згідно з одним із двох правил.

"Учасники не знали, що було ще й приховане правило, завдяки якому можна було скоротити кількість необхідних операцій та значно швидше знайти рішення", - пояснили вчені.

Не очевидне скорочення шляху виявлялося лише через дивергентне мислення – творчий погляд, який виходить межі заданого рішення.



Чи допомагала дрімота вирішити завдання, продемонстрував тест: після 30 завершених послідовностей всі піддослідні повинні були полежати 20 хвилин на зручному розкладному кріслі, заплющивши очі. У ході цього вчені записували їх мозкові хвилі, м'язовий імпульс та рухи очей. Так вдалося з'ясувати, чи перебували піддослідні у стані бадьорості, на першій фазі сну чи вже на другій фазі – у справжньому сні.. Безпосередньо після паузи тести з числовими послідовностями продовжували.



Виявилося, що після паузи набагато більше піддослідних переживали своєрідний момент "еврики", коли їм за послідовністю цифр раптом вдавалося розглянути приховане правило, повідомила команда. Це в тому, що необхідне завдання час раптово скоротилося. Взагалі вчені помітили чітку відмінність: ті, що під час перерви хоча б трохи перебували в дрімі, не засинаючи, розгадували схему майже втричі частіше, ніж ті, що зовсім не спали.

«Це доводить, що при засинанні справді настає особливо креативна фаза, – констатували Лако та його колеги.. − Щоб досягти цього стану, потрібно утримувати правильну рівновагу між бадьорістю та глибоким сном”. Адже глибокий сон, як показав експеримент, знову пригнічує креативність.

Однак, як вдається досягти цього моменту? Чи може метод Едісон допомогти? І це перевірила команда вчених. Для цього під час "моменту тиші" вчені вручали випробуваним важкий об'єкт у формі пляшки та спостерігали, в який момент вона випаде з їхніх рук. Виявилося, що пляшка не падала точно на момент креативної фази, до або після неї. Проте раптовий переляк утримував у пам'яті гіпногічні переживання.

"Техніка Едісона - ефективний ловець дрімоти", - пояснили вчені.

Прокинувшись від шуму, викликаного падінням пляшки, дві третини досліджуваних згадували гіпнагогічний досвід, а без такого будильника це вдавалося 22% учасників експерименту.



Засинаючи ми справді проходимо фазу, коли нашому мозку краще даються творчі рішення.