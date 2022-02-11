Сонячний зонд "Паркер" сфотографував Венеру у видимому світлі

12:58 11 лютий Київ, Україна

Сонячному зонду «Паркер» вперше вдалося отримати зображення, як правило, прихованої за атмосферою Венери у видимому світлі. Інструменту WISPR вистачило двох останніх обльотів зонда повз планету, щоб побачити рівнини та плато її нічного боку, а також ореол кисню в атмосфері. Статтю з результатами роботи "Паркера" з Венерою під час четвертого прольоту опубліковано в Geophysical Research Letters.



Як подивитися на Венеру?



Враховуючи, що



Перші спроби досліджувати поверхню стали можливими з використанням радарних зображень, особливо з космічним апаратом «Магеллан», який вперше і здійснив детальне повномасштабне картографування радіолокації Венери. Пізніше за щільну атмосферу дали можливість зазирнути дослідження в ближньому інфрачервоному діапазоні, якими займалися апарати Галілео, Кассіні, Venus Express і все ще продовжує японська станція Акацукі. Враховуючи, що Венера ближче до Сонця за нас, на земному небосхилі вона не віддаляється від Сонця далі 48 градусів. Тому її можна побачити навіть неозброєним оком або ввечері після заходу Сонця, або вранці перед світанком як вечірню або ранкову зірку. До того ж Венера є найяскравішою планетою на небі, що, втім, не заважає їй ховати свою поверхню від астрономів за товстим шаром атмосфери – в оптичному діапазоні можна побачити тільки білий диск з розсіяною сонячною атмосферою.Перші спроби досліджувати поверхню стали можливими з використанням радарних зображень, особливо з космічним апаратом «Магеллан», який вперше і здійснив детальне повномасштабне картографування радіолокації Венери. Пізніше за щільну атмосферу дали можливість зазирнути дослідження в ближньому інфрачервоному діапазоні, якими займалися апарати Галілео, Кассіні, Venus Express і все ще продовжує японська станція Акацукі.







І взагалі, дійсно, саме в ближньому інфрачервоному діапазоні спектра на довжинах хвиль в 0,8-1,1 мікрометра, поверхню Венери видно найчіткіше. Однак «Паркер» допоміг розширити діапазон довжин хвиль до найкоротших (досі рекорд був у «Кассіні» з її 0,85 мікрометра), у яких видно поверхню планети, завдяки чому з'явиться можливість точніше оцінити її мінеральний склад.



Як на Венеру дивився зонд?



Спостереження «Паркера» за допомогою свого єдиного тепловізора на борту інструменту WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe), призначеного для дослідження властивостей сонячного вітру, проходячи повз Венеру, вловили діапазон хвиль від 470 до 800 нанометрів. Досі WISPR працював з Венерою, лише спостерігаючи за навколосонячним кільцем пилу поблизу нього. Вона і не є прямим завданням зонда і його робота полягає у дослідженні Сонця. Втім, на третьому і четвертому прольотах повз планету, 11 липня 2020 і 20 лютого 2021 відповідно, астрономи вирішили використовувати «Паркер», щоб досліджувати її атмосферу та виміряти швидкість руху її хмар.



Втім, несподівано «Паркер» проникнув у її щільну атмосферу, виявивши теплове випромінювання з поверхні, що стало першим спостереженням поверхні Венери оптичним телескопом. Отримані вже під час третього прольоту зображення дозволили навіть побачити топографічні особливості Венери через її випромінювання. Вони ж і вказали, що "Паркер" може допомогти дослідженню нашої сусідньої планети.



Що побачив "Паркер"?



На відміну від третього прольоту, під час четвертого «Паркер» проходив перед Венерою її орбітою, а не позаду, тому на зображення WISPR потрапив західний край диску, а не східний. Астрономи отримали набагато більше підходящих для дослідження зображень нічного боку планети та ідентифікували два джерела випромінювання: поверхневе теплове випромінювання та випромінювання нічного світіння кисню на лімбі (видимий край планетного диска).



Зображення WISPR показують особливості поверхні Венери, такі як Земля Афродіти, найбільший гірський регіон на поверхні планети, венеріанські плато Область Овда (Ovda Regio) та Телус (Tellus Regio), а також рівнину Aino Planitia. Оскільки у високогірних регіонах температура нижча, вони на зображенні проявляються у вигляді темних плям серед яскравіших низовин. Ці особливості можна побачити на попередніх зображеннях, наприклад, апарату «Магеллан». На додаток до світіння поверхні, на нові зображення потрапило яскраве кільце навколо краю планети, так зване нічне світіння (nightglow), викликане атомами кисню, що випромінюють світло в атмосферу. Це певною мірою порівняно із земними полярними сяйвами.



Хоча план наступних двох прольотів навколо Венери, ймовірно, не дозволять "Паркеру" отримати зображення нічного боку, вчені продовжать використовувати інші інструменти для вивчення планети. У листопаді 2024 року космічний корабель отримає останній шанс сфотографувати поверхню під час сьомого та останнього прольоту повз Венеру. Так зонд, призначений для дослідження Сонця, допоміг нам дізнатися більше про сусідню планету, наприклад, розгледів кільце пилу біля її орбіти і навіть почув «спів» її іоносфери. А сам недавно став першим, хто торкнувся Сонця і провів близько п'яти годин в його короні.