Собаки можуть відрізнити справжні слова від тарабарщини - дослідження

20:15 17 січень Київ, Україна





Чотири роки тому нейробіологи Лаура Куая та Рауль Ернандес-Перес переїхали з Мексики до Угорщини разом із двома коллі та однією кішкою. Вчені відразу помітили, наскільки іншим був досвід перебування серед людей, які розмовляють іншою мовою, але їх зацікавило, чи помітили це їхні чотирилапі друзі.



У Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша Куая та Ернандес-Перес вивчають еволюцію сприйняття мови ссавцями, зокрема, собаками, за допомогою таких інструментів, як функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ). Відстежуючи, як кров припливає до різних ділянок мозку, ФМРТ дозволяє визначити, які з них активуються у відповідь на різні стимули.



У 2016 році ця дослідницька команда вже показала, що при розпізнаванні слів у мозку собак активуються інші нейронні шляхи, аніж під час сприйняття емоційної інтонації. Але тоді ще ніхто не знав, чи можуть тварини відрізнити справжнє людське мовлення від набору звуків, схожих на мову, проте які є нісенітницею. Також було незрозуміло, чи здатний собака розрізнити, що людина говорить іншою мовою.



Для участі в експерименті дослідники вибрали 18 домашніх собак, у тому числі своїх коллі Кун-Куна та Одіна. Собаки були знайомі зі звуками угорської чи іспанської мов, але не обох одразу. Для досліду їх навчили лежати нерухомо в апараті ФМРТ. Через навушники, що приглушували шум машини, тварини чули уривки з «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері, які зачитувалися іспанською або угорською мовами. Відомо, що собаки – це незвичайні тварини, коли йдеться про те, як вони цікавляться людьми та як з нами взаємодіють. Але чи здатні вони вловлювати нюанси мови, яка виходить із наших вуст? Чи сприймають вони те, що ми говоримо як мову, на відміну від інших звуків? Чи обробляють вони нашу мову навіть тоді, коли ми не вимовляємо їхніх улюблених слів? Згідно з новим дослідженням, опублікованим у NeuroImage, це дійсно так.Чотири роки тому нейробіологи Лаура Куая та Рауль Ернандес-Перес переїхали з Мексики до Угорщини разом із двома коллі та однією кішкою. Вчені відразу помітили, наскільки іншим був досвід перебування серед людей, які розмовляють іншою мовою, але їх зацікавило, чи помітили це їхні чотирилапі друзі.У Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша Куая та Ернандес-Перес вивчають еволюцію сприйняття мови ссавцями, зокрема, собаками, за допомогою таких інструментів, як функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ). Відстежуючи, як кров припливає до різних ділянок мозку, ФМРТ дозволяє визначити, які з них активуються у відповідь на різні стимули.У 2016 році ця дослідницька команда вже показала, що при розпізнаванні слів у мозку собак активуються інші нейронні шляхи, аніж під час сприйняття емоційної інтонації. Але тоді ще ніхто не знав, чи можуть тварини відрізнити справжнє людське мовлення від набору звуків, схожих на мову, проте які є нісенітницею. Також було незрозуміло, чи здатний собака розрізнити, що людина говорить іншою мовою.Для участі в експерименті дослідники вибрали 18 домашніх собак, у тому числі своїх коллі Кун-Куна та Одіна. Собаки були знайомі зі звуками угорської чи іспанської мов, але не обох одразу. Для досліду їх навчили лежати нерухомо в апараті ФМРТ. Через навушники, що приглушували шум машини, тварини чули уривки з «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері, які зачитувалися іспанською або угорською мовами.

Скани фМРТ показали, що звуки обох мов обробляли одні й самі ділянки мозку, але з різними схемами активації, з чого дослідники зробили висновок, що собаки неврологічно опрацьовували різницю між обома мовами.



Згодом вчені спробували перевірити, чи собаки реагують на певні характеристики, властиві обом мовам. Метою було встановити, чи відгукуються тварини на фактичні зміни в мовних патернах - наприклад, на те, що в угорській, на відміну від іспанської, наголоси падають на перший склад, - або, може, вони реагують на відмінності у фундаментальних слухових сигнатурах обох мов, зокрема, зміни тону при вимові гласних. Вчені перевірили це, відтворивши собакам записи з нісенітницею, яка звучала схоже на угорську або іспанську мови.



Вони знову виявили різні схеми нейронної активації, які виникали, коли собака чула осмислену мову, на відміну від схожої на неї нісенітниці. Вчені поки що не можуть сказати з упевненістю, що це означає. Чи є це доказом того, що собаки справді розпізнають людську мову як мову (тобто як ланцюг звуків, пов'язаних значущим для людини способом, за допомогою якого ми спілкуємося між собою), чи, може, їхній мозок просто відгукувався на більш звичні звуки? Однак жодних відмінностей у нейронній активності мозку собак під час прослуховування «угорсько- та іспаномовної» нісенітниці дослідники не виявили – це свідчить про те, що собаки реагували на щось більше, ніж просто різні тональні якості обох мов.



Загалом із дослідження випливає, що собаки здатні помічати різницю між мовою та схожими на неї звуками і навіть розрізняти різні мови. «Ми вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може розрізняти мову», – резюмує Куая, додаючи, що інших тварин також можна навчити реагувати на різні мови, проте собаки змогли це зробити без попереднього навчання.

"Це справді неймовірне дослідження сприйняття мови собаками", - стверджує зоопсихолог Холлі Рут-Гаттерідж з Лінкольнського університету в Англії, яка не брала участі в дослідженні.

"Багато хто думає, що коли ми говоримо, собаки чують якесь "бла-бла-бла", - але насправді вони вловлюють наші мовні ритми і те, як звучить та чи інша мова", - резюмує Рут-Гаттеридж.

Результати дослідження мають цікаві еволюційні наслідки.

«Собаки та люди – це дуже різні види, проте вони обидва тривалий час відчували вплив складного соціального середовища», – каже Ернандес-Перес.

Хоча будова мозку собак і людей дуже різна, у них обох розвинулися різні способи реагування на патерни людської мови. Майбутні дослідження повинні відповісти на питання, чи дійсно в мозку собак за багато тисячоліть проживання поряд з людьми могли розвинутися структури, призначені саме для опрацювання людської мови, або, може, ця здатність є частиною більш загальних механізмів розпізнавання слухових образів.



Куая додає, що хоча багато інших тварин теж можуть розпізнавати слухові сигнали з людських мов, собаки відрізняються постійним інтересом до людей.