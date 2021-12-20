Занадто сильні емоції на слух не відрізняються одна від одної - дослідження

11:45 24 листопад Київ, Україна

Звук голосу сигналізує про емоційний стан людини, але що саме він розповість, залежить від інтенсивності почуття. Чи істинне таке твердження: чим сильніша емоція, тим простіше її інтерпретувати? Міжнародна команда Інституту емпіричної естетики імені Макса Планка, Нью-Йоркського університету та Нью-Йоркського Центру дослідження мови, музики та емоцій імені Макса Планка виявила парадоксальний зв'язок між інтенсивністю почуттів та її сприйняттям.



Емоції мають різну інтенсивність. Людина, на яку накинувся домашній кіт, злякається. Але якщо на неї нападе хижак, він жахнеться. Тобто відрізнятиметься сила (інтенсивність) почуття, що виникло.



Але як добре нам вдається зрозуміти почуття інших? Досі припускали, що існує інтуїтивний зв'язок: чим інтенсивніше висловлюють почуття, тим краще вдається його зрозуміти. Донедавна емпіричних доказів цього припущення не було.



Дослідницька команда вчених із Франкфурта на Майні та Нью-Йорку вперше досліджувала роль емоційної інтенсивності. Вчені зібрали численні невербальні звуки: крики, сміх, зітхання, стогін та ахання. Кожен звук виражав різні позитивні та негативні емоції, які за своєю інтенсивністю варіювалися від мінімальної до максимальної. Нарешті вчені досліджували, як змінювалося сприйняття цих звуків залежно від їхньої емоційної інтенсивності серед тих, хто їх слухав.

Вчені дійшли несподіваного висновку: спочатку, як і очікували, зі збільшенням емоційної інтенсивності покращувалося сприйняття емоції. Але при екстремально сильних емоціях сприйняття значно погіршувалося.



Провідна авторка дослідження Наталі Гольц (Natalie Holz) з Інституту емпіричної естетики імені Макса Планка пояснила: «Всупереч поширеному припущенню найінтенсивніші почуття складно інтерпретувати однозначно. Вони найбільше збивають з пантелику».



У разі екстремальних почуттів складно відрізнити окремі емоції, зокрема, несподіванку та тріумф. Також складно визначити напевно, позитивне чи негативне почуття.



Але сигнали не позбавлені сенсу: і інтенсивність, і стан збудження постійно сприйматимуться ззовні. Гольц резюмує: «В екстремальних ситуаціях важливіше висловити невідкладність та занепокоєння, а не виявити детальні емоції».



Отриманий результат означає, що емоційна інтенсивність - це визначальний фактор у сприйнятті емоцій, і він складніший, ніж припускали. Це створює виклики для вже сформованих теорій у сфері емоційних досліджень.