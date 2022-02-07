Занадто швидке почуття ситості може бути небезпечним симптомом

15:23 06 лютий Київ, Україна

Вчені-медики організації Pancreatic Cancer UK помітили зв'язок між швидким настанням відчуття ситості при їді та раком підшлункової залози. Спостерігаючи хворих із цим діагнозом на різних стадіях, було помічено ускладнення самого ковтання через незрозуміле почуття надлишкової ситості під час їди.

Ніколи не потрібно ігнорувати такі ознаки небезпечного захворювання, як озноб, загальна слабкість та підвищення температури тіла, посилаючись на втому чи застуду. Лікарі попереджають бути уважними також до необґрунтованої втрати апетиту, частих проблем із травленням та появи відчуття нудоти.

Пам'ятайте, що далеко не завжди наявність таких симптомів означає, що ви хворі на рак. Але піклуватися про своєчасне обстеження організму потрібно. У жодному разі не завадить консультація лікаря.

Вчені-медики та фахівці з жалем констатують, що саме рак підшлункової залози має дуже високий відсоток летальності через складну діагностику. Через те, що на багато ознак хвороби не звертають уваги, сприймаючи їх за банальні розлади, пацієнти звертаються до фахівців при вже запущених стадіях.