Швидкість обертання Землі у 2021 році сповільнилася

17:54 18 листопад Київ, Україна





Землі потрібно 24 години, щоб обернутися навколо своєї осі – власне тривалість години була визначена як 1/24 доби. Так що доба триває 86 400 секунд – принаймні теоретично. На практиці темп земної ротації дещо коливається. Залежно від пори року, припливних сил, танення льоду та інших змін гравітаційного поля. Але на ротацію Землі впливають і короткочасні явища, наприклад, землетруси або певні погодні стани. Тому за обертанням планети постійно стежать за допомогою радіотелескопів та вимірювальних лазерних приладів.



У 2020 році виміри показали напрочуд сильне прискорення ротації. Відразу 28 днів змінювався рекорд найкоротшої з початку вимірів доби. 19 липня 2020 року, наприклад, цілодобово не вистачало 1,46 мілісекунди до заданого значення 86 400 секунд, повідомили вчені з Міжнародної служби обертання Землі (МСОЗ).



Чому У 2020 році ротація Землі прискорилася, але в другому півріччі 2021 року ця тенденція ослабла, з'ясували вчені. Планета продовжує крутитися на пів секунди швидше за норму – 86 400 секунд, тобто 24 години. За останній рік уповільнення темпу обертання планети призвело до того, що рекорд на найкоротший день було побито 28 разів поспіль. Але зараз ця тенденція припинилася.Землі потрібно 24 години, щоб обернутися навколо своєї осі – власне тривалість години була визначена як 1/24 доби. Так що доба триває 86 400 секунд – принаймні теоретично. На практиці темп земної ротації дещо коливається. Залежно від пори року, припливних сил, танення льоду та інших змін гравітаційного поля. Але на ротацію Землі впливають і короткочасні явища, наприклад, землетруси або певні погодні стани. Тому за обертанням планети постійно стежать за допомогою радіотелескопів та вимірювальних лазерних приладів.У 2020 році виміри показали напрочуд сильне прискорення ротації. Відразу 28 днів змінювався рекорд найкоротшої з початку вимірів доби. 19 липня 2020 року, наприклад, цілодобово не вистачало 1,46 мілісекунди до заданого значення 86 400 секунд, повідомили вчені з Міжнародної служби обертання Землі (МСОЗ).Чому Земля , так би мовити, перейшла на турборежими, досі невідомо. У 2021 р. вчені з МСОЗ очікували продовження цієї тенденції. Їхнє моделювання передбачало, що 2021 рік може стати найкоротшим за останні десятиліття. Свіжі дані продемонстрували іншу картину.

Згідно з новими даними, протягом першого півріччя 2021 року тривалість доби була коротшою, ніж у відповідний період 2020 року: в середньому один оборот тривав на 0,5 мілісекунди менше порівняно зі стандартом 86 400 секунд. Але з літа 2021 року рух сповільнився та ротація знизилася майже до показників минулого року. З липня тривалість доби стала навіть на 0,05 мілісекунди довшою за 2020 рік у цей період, свідчать виміри.



Однак Земля все ще випереджає свої стандартні показники: з 1 січня 2017 р. вона вже перегнала атомний годинник (UTC-TAI) на 37 секунд, як повідомив Крістіан Бізуар (Christian Bizouard) із МСОЗ в офіційному повідомленні. Якщо офіційний світовий час (UTC) постійно підлаштовується до земної ротації завдяки доданим секундам, атомний годинник не залежить від нього і забезпечує систему відліку.



Але що це означає практично? У 2016 році більшість доданих секунд були використані, оскільки Земля "ледарювала", але відтоді вона відійшла від свого заданого значення. Тож з 2016 року доданих секунд більше не додавали. Навіть цього року їх не планують додавати, повідомили у МСОЗ улітку 2021 року.



Чисто теоретично, варто додати одну або навіть кілька від’ємних доданих секунд. Тобто, у новорічну ніч годинник має перестрибнути з 23:59:58 одразу на 00:00:00.



Але проблема полягає в тому, що в нашому цифровому світі можуть додати додаткову додану секунду, але не "відняти" її. Наскільки добре впорається комп'ютер із такими адаптаціями, поки неясно. Зокрема, через це паризькі вчені з МСОЗ скоріше погодяться на те, щоби атомний годинний і світовий час йшли в різнобій.



Скільки так триватиме, залежить і від того, як земна ротація поведеться в майбутньому. Принаймні за останні 200 років наша планета то прискорювалася, то сповільнювалася на роки, а то й десятиліття. Вже тривала тенденція свідчить про поступове збільшення тривалості дня, попри сучасну турбофазу. Ці процеси можуть корелюватися з пригніченим впливом гравітації Місяця. Вона призвела до того, що наші дні сьогодні майже на 30 хвилин довші, ніж за часів динозаврів.