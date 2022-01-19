Скільки людей народилося за весь час існування нашої планети?

12:12 19 січень Київ, Україна





Тож яка відповідь? За оцінками Population Reference Bureau (Інформаційної довідкової служби з питань народонаселення США), за даними на 2015 рік, на нашій планеті було народжено 108,2 мільярда людей. Якщо відняти приблизно 7,5 мільярда людей, які живуть зараз, ми отримуємо близько 100,7 мільярда людей, які померли до нашої появи на світ.



Виходить, що нинішнє населення Землі, яке за останніми оцінками (у середині 2018 року) становить приблизно 7,5 мільярда – це всього 7% усіх людей, які коли-небудь жили!



За відправну точку фахівці взяли 50000 до нашої ери, коли з'явився перший Homo Sapiens



Визначення того, скільки людей народилося, починаючи з 50000 до н.е., безумовно, ґрунтується на обґрунтованих припущеннях. Через низьку тривалість життя (до 10 років під час залізного віку), відсутність ліків, проблеми із продовольством, зміни клімату, вбивства одне одного та інші проблеми, населення Землі зростало дуже повільно. На 1000 новонароджених припадало щонайменше 500 випадків дитячої смертності віком до року.



Легко думати, що наше життя та навколишній світ – унікальні та неповторні. Але думка про те, скільки людей жило до нас, дозволяє глянути на все під іншим кутом. І справа не лише в тому, скільки людей жило до того, як ми з'явилися на світ, а й у тому, скільки людей померло.Тож яка відповідь? За оцінками Population Reference Bureau (Інформаційної довідкової служби з питань народонаселення США), за даними на 2015 рік, на нашій планеті було народжено 108,2 мільярда людей. Якщо відняти приблизно 7,5 мільярда людей, які живуть зараз, ми отримуємо близько 100,7 мільярда людей, які померли до нашої появи на світ.Виходить, що нинішнє населення Землі, яке за останніми оцінками (у середині 2018 року) становить приблизно 7,5 мільярда – це всього 7% усіх людей, які коли-небудь жили!За відправну точку фахівці взяли 50000 до нашої ери, коли з'явився перший Homo Sapiens (Людина розумна). Ця дата сама по собі є досить спірною, оскільки ранні гомініди були на Землі вже мільйони років тому.Визначення того, скільки людей народилося, починаючи з 50000 до н.е., безумовно, ґрунтується на обґрунтованих припущеннях. Через низьку тривалість життя (до 10 років під час залізного віку), відсутність ліків, проблеми із продовольством, зміни клімату, вбивства одне одного та інші проблеми, населення Землі зростало дуже повільно. На 1000 новонароджених припадало щонайменше 500 випадків дитячої смертності віком до року.

Далі представлена таблиця, що дозволяє оцінити те, як відбувалося (і як відбуватиметься найближчими роками) зростання населення Землі.

Тут ви можете побачити, якою низькою була швидкість зростання в період з 1 по 1650 рік нашої ери. В основному, це відбувалося через такі події, як спалах чуми, відомий як Чорна смерть. Також можна побачити значне збільшення населення з часів промислової революції і донині.



А за період із 1850 р. і донині населення Землі збільшилося приблизно у 6 разів!