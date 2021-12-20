Сінгапурські інженери презентували перший складаний монокоптер

18:42 15 листопад Київ, Україна

Останнім часом завдяки мініатюризації електроніки з'явилася можливість створювати мікролітальні апарати (Micro Air Vehicle, MAV), які не перевищують сотні грамів у вазі. Вони вважаються більш безпечними для експлуатації у приміщеннях та поблизу людей чи тварин. Зазвичай MAV бувають трьох типів: з нерухомим крилом, гвинтовим крилом та крилом, яким можна махати.



MAV з нерухомим крилом підходять для далеких польотів, хоча не підходять для роботи в обмеженому просторі через швидкість руху. Для роботи в приміщеннях краще підходять апарати з гвинтовим крилом завдяки своїй маневреності, але вони вимагають декількох приводів і мають меншу ефективність польоту. Втім, до них виріс інтерес інженерів, а зокрема, до концепції того, що в дитинстві дехто називав гелікоптерами — плодів, наприклад, клена, званих крилатками. Вони мають плоскі відростки навколо насіння, завдяки чому розкручуються під дією вітру і можуть долати невеликі відстані та м'яко приземлятись на землю.

Навіщо потрібний однокрилий коптер?

Конструкція монокоптерів, як і крилаток, досить проста - вони складаються з великого крила і частини, схожої на насіння, в якій розміщується більшість електроніки та акумулятор. Це дозволяє використовувати мінімальну кількість деталей, що дозволяє знизити вартість.

І якщо раніше було складно змусити їх рухатися пілотовано, то зараз існує величезна кількість високошвидкісних датчиків, які можуть вимірювати стан монокоптера, що швидко обертається, і використовувати це для управління ним. Втім, одним із недоліків монокоптера є його велика площа, тож у цій роботі інженери Сінгапурського університету технології та дизайну вирішили знайти рішення, яке допоможе зробити платформу більш універсальною, але збереже її льотні характеристики.



Досі зменшення розмірів монокоптерів призводило до обмежених можливостей керування ними, оскільки виникала асиметрія між віссю обертання корпусу літального апарату та віссю обертання двигуна. А використання гнучкого чи напівжорсткого крила не розглядалося як конструкційне рішення, хоча могло б змінити форму коптера.

Що пропонують вчені?

Розроблений сінгапурськими інженерами монокоптер F-SAM призначений для обертання проти годинникової стрілки (якщо дивитися зверху), хоча, за словами вчених, його політ не зміниться від зміни напрямку обертання. Коптер складається з двох основних структур, аналогічних іншим монокоптерам: корпусу і крила. На передній кромці також встановлений двигун, на відміну від інших, де він знаходиться на окремій конструкції, що виступає з основи корпусу.

Так F-SAM став компактнішим, а розміщення компонентів дозволило наблизити центр ваги до корпусу, що звільнило крило та підвищило ефективність польоту. Один привід забезпечує повне керування напрямком: збільшення дросельної заслінки збільшує обороти літака, змушуючи його набирати висоту. Загальна вага F-SAM становить лише 69 грамів, з яких майже 40 відсотків становить батарея, забезпечує час польоту близько 16 хвилин.

Крило утворює найбільшу площу конструкції та має найменшу масову частку. Конструкція крила монокоптера вимагає жорсткості, щоб керувати ним у польоті. І хоча монокоптер може літати з використанням гнучкіших матеріалів, наприклад, гнучкого пластику, вони дозволяють крилу вільно повертатися в польоті, що знижує ефективність управління коптером. Тому вчені використовували пластик і бальсове дерево, а крило склали кілька окремих модулів.

Як впорався коптер?