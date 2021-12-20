Силові тренування зміцнюють нервову систему - дослідження

20:32 30 листопад Київ, Україна

Перш ніж зміцнити м'язи, силові тренування впливають на нерви та мозок. Навіть кілька днів тренувань посилюють сигнали спеціальних провідних шляхів спинного мозку та моторного центру головного мозку – доводить експеримент на макаках-резус. Ці нейронні зміни можуть визначати вплив на приріст сили, повідомляють вчені журналу Journal of Neuroscience.



Не новина, що рух – це здоров'я. Той, хто займається спортом, уникає серцево-судинних захворювань та виникнення надмірної ваги, продовжує собі життя. Але і наш мозок має користь: в результаті занять спортом до нього краще надходить кров, а ще м'язи вивільняють нейромедіатор, який сприяє утворенню нервових клітин і навіть протидіє виникненню Альцгеймера. Але і наша сила залежить безпосередньо від ефекту тренувань на нервову систему, як показали експерименти на макаках резус.



Ізабель Гловер (Isabel Glover) та Стюарт Бейкер (Stuart Baker) з Ньюкаслського університету вчили мавп протягом 12 тижнів тренувати руку своєрідними гантелями. Паралельно з цим вчені щодня визначали, наскільки сильні нервові сигнали передаються від моторної кори в мозку через спинний мозок до м'язів рук.

Відомо, що рухами наших м'язів керують два нервові шляхи в спинному мозку. Так звану пірамідну систему вважають розвиненішою – вона особливо добре організована у приматів. Система контролює насамперед дрібну моторику. Екстрапірамідна система пов'язує мозок, стовбур головного мозку і спинний мозок і керує постуральними м'язами (завдяки їм ми можемо рівно стояти, ходити, сидіти з прямою спиною) і грубішою, сильнішою роботою м'язів.



Експеримент показав: у перші тижні тренувань на м'язах руки зміни ще не проглядалися, але на нервових шляхах вони вже помітні. Адже екстрапірамідні сигнали суттєво посилилися, посилено реагував центр керування у моторній корі, визначили вчені. У процесі наступних тижнів тренування ефект став помітнішим.



На думку Гловер і Бейкера, це означає: приріст сили в результаті тренування пов'язаний не тільки зі зміцненням м'язів – тому що м'язи стають активнішими завдяки посиленим нервовим сигналам. Більш сильні сигнали значною мірою стимулюють м'язи сильніше напружуватися. Тільки ці процеси можуть призвести до того, що ми відчуваємо прогрес від тренувань.



Експеримент уперше проливає світло на те, які сигнальні шляхи відповідають за ефект від спорту.