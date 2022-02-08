Швейцарські інженери навчили дрони взаємодії з людьми. Відео

10:42 08 лютий Київ, Україна





Навіщо садити дрон на повідець? У рамках навчання дронів взаємодії з людьми швейцарські інженери зв'язали повідцем оператора з дроном. Гексакоптер тягне людину за трос, перевіряє рівень його натягу, щоб не втратити зв'язок, і таким чином спрямовує людину у потрібному напрямку. Так дрон може реагувати на зміни у поведінці людини, якщо вона, наприклад, почне йти швидше або зупиниться, а потім коригувати і власну поведінку у повітрі. Як дрон тяг за повідець інженерів, вони поділилися в IEEE Robotics and Automation Letters. А відео експерименту, де один із піддослідних ще й прикривається від свого провідника щитом, є на каналі розробників.



Крім того, що дрони чудово справляються зі своїм прямим призначенням літати і вже досягли навіть Марса, крім моніторингових та льотних завдань, інженери шукають їм і більш «фізичні» завдання: наділяють ніжками або маніпуляторами та пристосовують до доставки та навіть збору врожаю. І все це, звичайно, призведе до збільшення кількості дронів навколо нас. І тому, як і зі звичайними «земними» роботами, слід розглянути літаючих у контексті взаємодії роботів із людьми (Human-Robot Interaction). Наприклад, у сфері телеуправління.



Людиноподібні роботи або, зазвичай, просто маніпулятори вже давно вміють слухати команди оператора через, наприклад, джойстик, а то й зовсім повторювати дії за людиною, яка виконує їх у віртуальній реальності. Для цього і людині-оператору, і роботу потрібно чітко розуміти, чого вони прагнуть один від одного, а також потрібно мати точний зворотний зв'язок один від одного. Якщо, наприклад, робот повинен точно відтворювати рух людини, то людині потрібно точно розуміти, з якою силою і як робот виконає певне завдання. До того ж наземні роботи можуть планувати свої дії, враховуючи, що поруч можуть бути люди (яким або які можуть нашкодити).



Дрони ж поки не наблизилися так сильно до нашого побуту, тому обходяться дистанційним керуванням. Однак якщо дронам довірять складніші завдання і так більше наблизять їх до людей, потрібно розглянути питання, по-перше, безпечної взаємодії, а по-друге, забезпечення зворотного зв'язку, щоб ця взаємодія була ефективною. І в цій роботі інженери з Федеральної вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) запропонували зв'язати людей і дронів тросом, а також запропонували для останніх контролер, який допоможе використати силу як зворотний зв'язок від взаємодії з оператором.



Чим корисний дрон на повідку?



У цій роботі інженери розпочали розробку системи взаємодії дрону з людиною через трос, де завданням дрона є безпечно провести людину в потрібну точку, використовуючи тільки цей непрямий канал зв'язку. Це знадобиться, наприклад, людям із порушеннями зору. Однак розробники повинні забезпечити дрон вмінням адаптуватися до поведінки людини, адже якщо людина починає йти швидше, то трос провисає і зв'язок втрачається. Тому вони запропонували новий контролер для дрону, де той оцінюватиме не лише поведінку робота, а й надасть йому необхідні відомості про супутник, орієнтуючись на силу натягу троса.



Як керувати дроном на повідку?



У новій версії алгоритму керування дрон намагається підтримувати натяг півтораметрового троса на одному рівні і таким чином оцінює ситуацію. Так він, отримуючи координати точки призначення, за допомогою датчика зусилля 800 разів на секунду перевіряє натяг троса та залежно від цього вибирає стратегію, яка допоможе підтримувати натяг на одному рівні. Це зменшує помилку напрямної сили і робить управління дроном ефективнішим. Експерименти, що імітують різну поведінку людини, підтвердили стабільну і загалом покращену продуктивність нового контролера з відстеження сили. Дрон постійно підтримував натяг троса, що зробило керування ним набагато комфортнішим для оператора.