Шість ранкових звичок, порятунок від яких, покращить якість життя

20:17 24 січень Київ, Україна

Ці, на перший погляд, нешкідливі звички знайомі багатьом із нас. Вони можуть вам нічим не заважати, на деякі ви навряд чи навіть звернете увагу взагалі. Але якщо позбутися їх, то якість життя точно стане кращою. І ось про що саме йдеться.





1. Спочатку брати до рук смартфон

Хвороба 21 століття – засипати та прокидатися зі смартфоном у руках. Перегляди новин, перевірка пошти, перегортання стрічки Instagram і Facebook значно скорочують ваш ранковий годинник, який ви могли б витратити на зарядку, медитацію, приготування сніданку і просто неспішні збори. Найкраще присвятіть цей час плануванню свого дня.

2. Переставляти будильник

Це відчутний стрес для організму, оскільки щоразу виробляється гормон стресу – кортизол. Краще не намагатися вставати раніше, якщо у вас не виходить, а відстрочити свій підйом до останнього терміну з одним будильником.

3. Відразу заварювати каву

Після переустановки будильника ми знову змушуємо наш вірний кортизол виділятись, вливаючи чашку кави. Для багатьох це потрібний ранковий ритуал. Але краще після пробудження випивати склянку теплої води, снідати і лише потім пити каву, мінімізуючи стрес для організму.

4. Не снідати

Сніданок - найважливіший прийом їжі, від нього залежатиме ваше самопочуття та активність мозку протягом як мінімум першої половини дня. У тих, хто регулярно снідає обмін речовин, працює краще та знижується ймовірність переїдання.

5. Ігнорувати планування дня

Все ж таки планування справ – відмінна звичка. Ви бачите, які питання важливі, а які другорядні. При чіткому плануванні дня менше ймовірності забути про важливі дрібниці. Є багато думок, коли краще зайнятися плануванням перед сном або з самого ранку.



Але більшість фахівців дотримуються думки, що найкращий час для планування цього ранку. Так як вранці у вас "свіжа" голова, і ви схильні до більш рішучих дій. Згадайте приказку "ранок вечора мудріший", тому планування дня краще переносити на ранок.





6. Не застилати ліжко

Звичка застеляти ліжко відразу після підйому дуже дисциплінує. Недаремно нас у дитинстві мама змушувала це робити. Дивлячись на бардак на ліжку, у голові виникає аналогічний хаос чи бажання знову туди лягти. Так що рішення викорінити цю лінь зранку піде тільки на користь.



Як би це не дивно ні здавалося, але саме звичка заправляти ліжко може стати джерелом гарного настрою. Чому? Тому що перше, що ви робите, це перемагаєте себе і заправляєте ліжко, тим самим здійснюючи першу перемогу нового дня. А розпочинати день із перемоги це найкраще рішення для продуктивного продовження дня.



Коли ви прокидаєтеся вчасно, заздалегідь запланувавши день, ви керуєте своїм днем. Але як тільки ви прокидаєтеся, зіскакуєте з ліжка в останній момент і нічого не встигаєте, то вже день починає керувати вами. І доводиться змінювати плани, підлаштовуючись під обставини.



Так що спробуйте почати позбавлятися від перерахованих звичок, і можливо ваше життя стане трохи кращим, а ранок буде приносити більше задоволення.