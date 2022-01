Секвенування геному людини за 5 годин потрапило до Книги рекордів Гіннеса

09:42 14 січень Київ, Україна

Вчені Стенфордського університету потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найшвидше проведення секвенування геному людини. Вченим вдалося прочитати геном дитини всього за п'ять годин і дві хвилини, завдяки чому пацієнтові було встановлено діагноз трохи більше ніж за сім годин, що вдвічі швидше за попередній рекорд.



Чому це важливо?



Під секвенуванням геному мають на увазі встановлення нуклеотидної послідовності ДНК певного організму. Вона відіграє важливу роль у сучасній медицині, оскільки дозволяє виявити генетичні варіації окремої людини для діагностики спадкових вад. Знаючи, яка генетична особливість спричинила те чи інше захворювання, можна шукати лікарські підходи, які націлюються на неї. Типове обстеження та визначення діагнозу пацієнтів з неочевидними хворобами є тривалим процесом, який займає у кращому разі кілька днів, а зазвичай кілька тижнів. У багатьох випадках це занадто довгий час, що може коштувати здоров'я або навіть життя пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, які очікують правильного діагнозу та відповідного лікування. Але вчені зі Стенфордського університету розробили новий підхід, що дає змогу скоротити час до годин.



Як досягли такого результату?



Дослідники об'єдналися з колегами з британської компанії Oxford Nanopore Technologies, яка займається розробкою продуктів нанопорового секвенування. Разом вони створили новий апарат, що містить 48 секвенувальних одиниць, або комірок. Вчені прагнули прочитати геном однієї людини, використовуючи одночасно всі 48 комірок. Для зберігання та обробки великої кількості інформації, з якою не справлялися лабораторні комп'ютери, використано хмарне сховище. Таким чином, алгоритми незалежно сканували вхідний генетичний код на предмет мутацій, які можуть бути причиною захворювань, а наприкінці вчені порівнювали секвенований геном пацієнта з генетичними варіантами, що викликають конкретні захворювання, з відкритих баз даних.



Нову технологію перевірили між груднем 2020 та березнем 2021 р. на геномах 12 пацієнтів, з яких п'ятеро отримали діагноз на основі результатів розшифрування їхніх ДНК. Геном одного з них вдалося секвенувати лише за 5 годин та 2 хвилини, за що команда вчених та їхня технологія були внесені до Книги рекордів Гіннеса. Для цього пацієнта час між моментом отримання лабораторією зразка крові та постановкою попереднього діагнозу становив лише 7 годин 18 хвилин, як зазначається у статті The New England Journal of Medicine (для порівняння, попередній рекорд швидкості постановки діагнозу на основі секвенування геному становить 14 годин). В університеті повідомляють, що завдяки швидкому секвенуванню вдалося визначити генетичну основу епілептичних нападів у тримісячної дитини та своєчасно зробити трансплантацію серця через встановлення генетичної причини тяжкої серцевої недостатності у 13-річного хлопчика.