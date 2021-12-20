Сейсмограф InSight вивчив будову Марса на глибині 200 метрів

14:02 02 грудень Київ, Україна

За допомогою сейсмографа SEIS, який на Марс привіз апарат InSight, а також почутого ним сейсмічного шуму, дослідникам вдалося створити докладну схему будови поверхневих шарів Марса. Виявилося, що під шаром реголіту і крупнозернистої брекчії аж до глибини 200 метрів залягають два розділені осадовими породами великі шари базальту. Як геофізики визначили марсіанські структури на глибині від кількох десятків до кількох сотень метрів, вони повідомили в Nature Communications.



З чого побудовано Марс?



Марс був метою великої кількості місій з дослідження планет, і понад 30 років космічні станції облітають його, залишаються на його орбіті, а велосипеди їздять його поверхнею. Це принесло нам безліч знань про планету і Марс є однією з небагатьох, з будовою та еволюцією якої вчені зійшлися у висновках. Ми знаємо, що Марс має силікатну кору і мантію, а також багате залізом і нікелем ядро, яке вони оточують. Місія НАСА InSight – перша, спеціально націлена на те, щоб допомогти вченим розібратися з підповерхневими шарами Марса, яка робить це, спираючись на його сейсмічну активність.



Місія InSight зі своїм сейсмометром SEIS досліджує марсотруси з початку 2019 року, а за ними дає можливість зробити висновки про внутрішню структуру Марса у всіх масштабах.



Нещодавно InSight допомогла розібратися із внутрішньою структурою Марса – завдяки сейсмоактивності вчені оцінили товщину кори від 24 до 38 кілометрів, а ядро – приблизно 1830 кілометрів.



Цього разу американські та швейцарські дослідники вирішили використати зафіксований нею фоновий сейсмічний шум, щоб досліджувати неглибокі підповерхневі шари навколо місця посадки InSight, які досі обмежувалися глибиною всього в 10-20 метрів. У результаті структури на глибині від кількох десятків до кількох сотень метрів залишаються незвіданими, хоча докладні моделі поверхневих шарів можуть допомогти у розумінні процесів, що сформували і саму рівнину Елізій, і тектонічну еволюцію всього Марсу.





Чим допоможе фоновий шум?



Фоновий сейсмічний шум Марса сильно відрізняється від земного, оскільки два основних джерела фонових сейсмічних коливань на Землі – океани та антропогенна активність, відсутні. Причому атмосфера планети набагато тонша, а сонячного випромінювання майже наполовину менше, що також впливає на рівень сейсмічних коливань.



Спостереження InSight показують, що мінімальний рівень сейсмічного шуму на Марсі становить від 0,05 до 5 герців, причому зі значно меншими амплітудами, ніж Землі. І при цьому слід враховувати, що в дані потрапляє шум від руху самої станції, що постійно зазнає впливу потужних марсіанських вітрів. Втім, протягом першого марсіанського року роботи InSight вчені виявили тенденції у поривах вітру на планеті, а отже, навчилися відрізняти «сейсмічний» вплив частин механічного модуля посадкового від власної активності планети. Завдяки тому, що щоденний поривчастий вітер надвечір значно слабшає, особливо влітку, дослідники взялися за дані InSight за сім годин у ніч з 422 до 423 сола або земного 3 лютого 2020 року. На їхню думку, фіксовані вібрації навколишнього середовища складалися переважно з поверхневих хвиль, а отже, залежали від локальних властивостей геологічного середовища і тому можуть допомогти розшифрувати будову підповерхневих шарів Марса. Фоновий сейсмічний шум Марса сильно відрізняється від земного, оскільки два основних джерела фонових сейсмічних коливань на Землі – океани та антропогенна активність, відсутні. Причому атмосфера планети набагато тонша, а сонячного випромінювання майже наполовину менше, що також впливає на рівень сейсмічних коливань. На Марсі їхнім основним джерелом є взаємодія вітру з поверхнею, а марсотруси для таких детальних досліджень не підходять, оскільки є надто енергійними подіями.Спостереження InSight показують, що мінімальний рівень сейсмічного шуму на Марсі становить від 0,05 до 5 герців, причому зі значно меншими амплітудами, ніж Землі. І при цьому слід враховувати, що в дані потрапляє шум від руху самої станції, що постійно зазнає впливу потужних марсіанських вітрів. Втім, протягом першого марсіанського року роботи InSight вчені виявили тенденції у поривах вітру на планеті, а отже, навчилися відрізняти «сейсмічний» вплив частин механічного модуля посадкового від власної активності планети.Завдяки тому, що щоденний поривчастий вітер надвечір значно слабшає, особливо влітку, дослідники взялися за дані InSight за сім годин у ніч з 422 до 423 сола або земного 3 лютого 2020 року. На їхню думку, фіксовані вібрації навколишнього середовища складалися переважно з поверхневих хвиль, а отже, залежали від локальних властивостей геологічного середовища і тому можуть допомогти розшифрувати будову підповерхневих шарів Марса.



Який Марс не на глибині?



У своїй роботі дослідники застосували класичну для сейсмологів техніку аналізу кривих еліптичності хвиль Релея, і таким чином побудували схему структури Марса до глибини близько 200 метрів. Сама станція стоїть приблизно на трьох метрах піщаного дрібнозернистого реголіту, який потім переходить у крупнозернисту брекчію, яка вже на глибині 15 метрів з'єднується з корінною породою. За брекчією дослідники виявили базальтові породи, які віднесли до амазонського періоду – приблизно 1,7 мільярда років марсіанської геологічної історії.



Далі вчені зафіксували несподіване зниження швидкості розповсюдження хвиль на глибині від 30 до 75 метрів. Швидше за все, там лежить осадовий шар, який утворився, коли Марс переживав холодні та сухі умови, подібно до тих, що можна спостерігати зараз, але потім покрився новими вулканічними відкладеннями. Осадові породи лежать на гесперійських базальтах у віці 3,6 мільярда років, що досягають глибини 175 метрів. Вік базальтових порід під станцією вдалося оцінити з урахуванням розподілу кратерів — кратери діаметром понад два кілометри набагато старші, ніж діаметр 200-700 метрів. Менший діаметр вказує на молодші зміни поверхні. У своїй роботі дослідники застосували класичну для сейсмологів техніку аналізу кривих еліптичності хвиль Релея, і таким чином побудували схему структури Марса до глибини близько 200 метрів. Сама станція стоїть приблизно на трьох метрах піщаного дрібнозернистого реголіту, який потім переходить у крупнозернисту брекчію, яка вже на глибині 15 метрів з'єднується з корінною породою. За брекчією дослідники виявили базальтові породи, які віднесли до амазонського періоду – приблизно 1,7 мільярда років марсіанської геологічної історії.Далі вчені зафіксували несподіване зниження швидкості розповсюдження хвиль на глибині від 30 до 75 метрів. Швидше за все, там лежить осадовий шар, який утворився, коли Марс переживав холодні та сухі умови, подібно до тих, що можна спостерігати зараз, але потім покрився новими вулканічними відкладеннями. Осадові породи лежать на гесперійських базальтах у віці 3,6 мільярда років, що досягають глибини 175 метрів.Вік базальтових порід під станцією вдалося оцінити з урахуванням розподілу кратерів — кратери діаметром понад два кілометри набагато старші, ніж діаметр 200-700 метрів. Менший діаметр вказує на молодші зміни поверхні.

Місія InSight вже третій рік працює на Марсі та приносить нам багато цікавих відомостей про нього. Лише унікальний (і єдиний на планеті) сейсмограф нещодавно зафіксував півторагодинний марсотрус, оцінив розмір марсіанського рідкого ядра приблизно в половину земного, а також викрив сліди недавнього вулканізму на планеті.