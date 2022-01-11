Science оголосив список наукових відкриттів 2021 року

17:01 11 січень Київ, Україна

Професійний журнал Science відзначив 10 наукових досягнень 2021 року. У тому числі нова медична терапія, прогрес у ядерному синтезі, і навіть генетичні вказівки на доісторичний спосіб життя. Найважливішим проривом року в “Science” назвали розшифровку білкової структури за допомогою системи штучного інтелекту – це може значно послужити розвитку всіх сфер медицини.



Щорічно професійний журнал Science оголошує список наукових відкриттів, які, на думку редакторів, стали здобутками року. У топ-10 потрапляють наукові події та відкриття, особливо перспективні та вагомі у своїх галузях. Два досягнення одержують звання "прорив": ним стало створення вакцини проти Covid-19 та перше фото чорної діри.



Проривом 2021 року редактори Science назвали розшифровку білкового "коду", здійснену системою штучного інтелекту: одразу два адаптивні алгоритми змогли передбачити тривимірну структуру протеїну тільки на підставі послідовності його амінокислот – те, що раніше вважали практично неможливим. Адже теоретично для довших амінокислотних ланцюгів варіантів згортання існує більше, ніж погляд у космос.



У той же час тривимірна структура протеїну така складна, що навіть картування з новітньою лабораторною технікою може тривати роками. До

Досі вдавалося розшифрувати лише близько одного відсотка білків.

Але зараз усе змінилося. Обидва адаптивні алгоритми – AlphaFold від DeepMind дослідницького центру Google та RoseTTAFold від Мерілендського університету – розпізнали приховані закономірності згортання білків.



З того часу обидва "білкові хакери" розшифрували структуру 350 000 протеїнів у людському тілі і більше тисячі інших білків.

“Це прорив одразу за двома критеріями, – коментує головний редактор “Science” Голден Торп (Holden Thorp). – Насамперед, відкриття вирішило завдання, яке вже майже 50 років не сходило з порядку денного. По-друге, це новаторська технологія, здатна неймовірно прискорити науковий поступ”.

Також у сфері фізики здійснили два інші "досягнення" за версією "Science". У серпні ядерний експеримент американського Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій уперше досяг рекордних показників енергії, що виробляється. Опромінюючи суміш дейтерію та тритію лазерними променями, ядерний синтез вивільнив 1,35 мегаджоуля енергії і при цьому екстремально наблизився до точки беззбитковості (“breakeven”-point). Вона означає той захід, коли синтез виробляє більше енергії, ніж споживає.



Друге досягнення у фізиці стосується можливого доказу існування частинок чи інших сил з іншого боку стандартної фізичної моделі.. Експеримент Muon g-2 у США знайшов суттєві відхилення в аномальному магнітному моменті Muon. Коли цей важкий "брат" електрона перелітав магнітне поле, поводився інакше, ніж мав. Це може вказувати на те, що Muon реагує на невідомий фізичний вплив.





Наступне відкриття 2021 року стосувалося далекого минулого: одразу кілька наукових команд змогли ізолювати ДНК неандертальця чи наших предків із печерного осаду, якому тисячі років. Ці доісторичні ДНК дають цінні свідчення про походження, спорідненість та спосіб життя наших предків.

Позаземне – фокус наступного досягнення: космічний корабель InSight за допомогою сейсмічних вимірів уперше надав більш детальну інформацію про внутрішнє життя Червоної планети. Виявилося, що наша планета-сусід наділена напрочуд тонкою, але багатокомпонентною корою, але не має нижньої мантії.. Крім того, ядро планети здається більшим і легшим, ніж досі припускали.



Серед інших досягнень Science – кілька медичних відкриттів. Зокрема, препарати для вироблення антитіл проти Covid-19 та інших інфекційних захворювань, а також перші ліки у формі пігулок проти коронавірусу. Антивірусні активні речовини Molnupiravir від Merck та Paxlovid від Pfizer у клінічних дослідженнях суттєво знизили ризик смерті та тяжкого перебігу Covid-19.



Медичним досягненням редактори Science також назвали першу генетичну терапію за допомогою генетичних ножиць CRISPR/Cas, які застосовувалися безпосередньо на тілі пацієнта. Метод виправляв генетичні дефекти, які призводили до захворювання очей та ушкоджень печінки.



Третім медичним досягненням стало застосування психоделиків проти різних психічних захворювань. "Магічними грибами" із вмістом псилоцибіну вчені допомогли пацієнтам із тяжкою, стійкою до лікування депресією. Інша команда успішно застосувала вигляд екстезі – відомий як MDMA – проти посттравматичного стресового розладу.



До фундаментальних досліджень належить розвиток технології, завдяки якій у лабораторії можна розвинути людські ембріони на ранніх стадіях розвитку – з клітин. Ці бластоцисти – не життєздатні, але дозволяють досліджувати важливі етапи ембріонального розвитку, не роблячи жодних дій на реальних ембріонах.