Робот-гуманоїд може виявляти емоції. А чи зможе він кохати?

08:28 04 грудень Київ, Україна

З кожним днем вчені дедалі більше втілюють у життя найнеймовірніші факти зі світу фантастики. Роботи-гуманоїди навчилися виконувати багато операційних функцій, тепер вони починають виявляти емоції. А що, якщо ці емоції та штучний інтелект викличуть у їхній системі прагнення до незалежності?

Британська компанія Engineered Arts створила гуманоїдного робота, здатного максимально реалістично відображати людську міміку. На сайті з'явилося відеопідтвердження досягнень робота.

Гуманоїд Amecа – це платформа для тестування робототехнічних технологій. Він рухає руками, і миттєво демонструє вираз обличчя.

Зокрема, він дивується плавності власних рухів рук та пальців, але все ще не може ходити. Нижня половина гуманоїду практично не функціонує. Однак цю проблему інженери обіцяють вирішити найближчим часом.

Нагадаємо, раніше інженери створили робота-папугу для захоплення предметів.

Собаки-роботи станцювали під The Rolling Stones.