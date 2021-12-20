Робот без рук навчився відчиняти і зачиняти двері

10:08 15 листопад Київ, Україна

Американські інженери запропонували новий підхід глибинного навчання з підкріпленням для роботів, що мають датчики сили та зору, які допоможуть їм долати двері. Колісний робот впорався з дверима, що самостійно закриваються, відшукавши в них ручку і притримуючи її «спиною», щоб вільно проїхати. Двері були йому незнайомі, так само як і траєкторія, пояснюють розробники в IEEE Access, а метод виявився стійким до зміщення камери та шуму даних датчиків.



Які у роботів проблеми з дверима?



Оскільки роботи здебільшого опанували екстероцептивні датчики — камери та лідери допомагають їм орієнтуватися у просторі «на власні очі» — їх уже можна було б використовувати для більшості завдань. Наприклад, для прибирання, доставки чи супроводу. Роботи є головними кандидатами на тих, хто допоможе людям менше контактувати з небезпечним середовищем і переберуть більшість монотонної роботи.



Однак широко розповсюдити роботів не тільки виробництвами, а й офісами, лікарнями чи школами заважають, як не дивно, двері. Роботи легко вчаться прокладати собі маршрути та обходити перешкоди, але навчитися справлятися з дверима різного розміру, різного принципу роботи і навіть з різними сторонами відкриття, їм все ще складно. Тому щоб випустити роботів з дослідницьких лабораторій, потрібно або стандартизувати всі двері, або навчити роботів справлятися з ними не гірше за людей. Саме цим і зайнялися інженери Каліфорнійського університету і спробували знайти алгоритм, який відкриє роботу без рук двері.





Чому новий робот без рук?



Автономне відчинення дверей є складним завданням, яке вимагає від робота вміння знайти дверну ручку і скористатися нею. Найбільше труднощів приносять двері з механізмами, що їх закривають, адже тоді роботам потрібно прикладати набагато більше зусиль — тримати їх весь час, який потрібно, щоб пройти крізь них. Ця робота, звичайно, не єдина, де роботів привчали до самостійного відчинення дверей.



Відкриття дверей охоплює чотири підзадачі: виявлення дверної ручки, наближення до дверей, взаємодія з ручкою та власне відчинення дверей. І річ у тому, що більшість досліджень використовують для цього маніпулятори — дорогі конструкції з принаймні шістьма ступенями свободи, які потребують додаткових моделювань. Необхідність у додатковому маніпуляторі віддаляє роботів від відчинення собі дверей у більшості середовищ.



Але у своїй роботі дослідники представили метод, що об'єднує для роботи дані від камер і датчиків сили та за допомогою глибинного навчання з підкріпленням, допомагає йому виконати найскладніший етап завдання – відчинення дверей з механізмом закривання та проходження через них. Для цього роботу необхідні лише колеса та нескладний механізм, з яким він зможе маніпулювати дверною ручкою, тягнути двері та притримувати їх.



Як він упорався?



На думку вчених, комбінація камер та силових датчиків здатна забезпечити роботу необхідну безпеку за менших обчислювальних потужностей. Вони запропонували метод об'єднання датчиків сили та зору на основі глибинної нейромережі, який може змінити додаткові маніпулятори. Так робот знаходить двері, відчиняє їх за допомогою портативного механізму, починає проїжджати і підтримує двері вже своєю «спиною», що допомагає подолати перешкоду.



Результати тестування показують, що ймовірність успіху зростала саме з об'єднанням камер і датчиків сили — до 92 відсотків, тоді як дві камери мали успіх лише в 55 відсотках спроб. Дослідники пов'язують це з вищою стійкістю до зашумлених даних, адже силові датчики здатні компенсувати навіть зміщення камери. Крім того, алгоритм, за словами дослідників, придатний до всіх дверей, а не лише тих, що траплялися у моделюванні, адже не потребує заздалегідь спланованої траєкторії. Наступним кроком дослідження стане випробування підходу до реальної роботи.