РНК-вакцина проти ВІЛ пройшла успішне випробування на мишах та макаках

17:09 10 грудень Київ, Україна

Американські вчені розробили мРНК вакцину проти вірусу імунодефіциту людини. Перші випробування вони провели на невеликій кількості тварин, у тому числі вакцина може знижувати ризик інфікуватися вірусом на 79 відсотків. Подальші дослідження дозволять краще оцінити потенціал застосування мРНК вакцини проти ВІЛ у людей . Своїм відкриттям вчені поділилися в журналі Nature Medicine.

Чому проти ВІЛ-інфекції так довго нема вакцини?



Вже другий рік поспіль увага прикута до пандемії SARs-CoV-2, але це не єдине вірусне захворювання, яке стрімко поширюється серед людства. Пандемія інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), і СНІДу вирує вже понад тридцять років, але на відміну від ковіду, проти цих хвороб немає ефективних вакцин. Однією з основних причин цього є дуже висока частота мутацій вірусу імунодефіциту, а оскільки він завжди змінюється (навіть в організмі одного інфікованого є численні його варіації), важко виділити таку постійну його складову, на яку можна ефективно націлювати вакцини. Серед інших пристосувань ВІЛ – оболонка, потужний глікановий щит, що захищає вірус від розпізнавання та нейтралізації антитілами. Навіть антитіла, які природно виникають у людей після інфікування вірусом імунодефіциту, демонструють дуже слабку нейтралізуючу дію.



Декілька вакцин проти ВІЛ проходили випробування, але більшість із них показали недостатню ефективність навіть у дослідах на тваринах, а єдина випробувана на людях показала дієвість приблизно на 30 відсотків. Серед вакцин, що зараз досліджують, є РНК-вакцини. Вони використовують мРНК із закодованою в них інструкцією щодо вироблення вірусних фрагментів, на яких можна натренувати імунну систему боротися зі збудником. Таку вакцину створили та випробували на тваринах науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.



Якою була створена РНК-вакцина проти ВІЛ?



В основі описаної вакцини укладені в захисну ліпідну оболонку молекули мРНК, які кодують дві основні речовини. Перша – це білок Env, глікопротеїн захисної оболонки вірусу імунодефіциту людини. Друга – білок Gag, поліпротеїн, який розщеплюється на кілька ключових структурних білків вірусу. Одночасне вироблення вакцинованих клітинами обох цих білків призведе до утворення в організмі вірусоподібних частинок, що нагадуватимуть ВІЛ. Вони не можуть розмножуватися, але служитимуть тренувальною мішенню для імунної системи.



Після дослідів із культурами людських клітин вчені провели випробування мРНК-вакцини на тваринах – мишах та макаках. Оскільки макаки несприйнятливі до інфекції людським ВІЛ, у цих дослідах використовували вакцину, що призводила до утворення клітинами химерних вірусоподібних частинок: її мРНК для Gag кодувала білок вірусу імунодефіциту мавп, а мРНК Env – білок різних штамів.

Як показала себе вакцина у дослідах тварин?



У дослідах на мишах тварин розділили на три групи: перша (8 тварин) отримала дві дози з інтервалом на місяць вакцини, що кодує вірусні частки тільки з білка Env; друга (8 тварин) — вакцина, що містить мРНК і Env, і Gag; а третя (4 тварини), для порівняння, замість вакцини отримало фізрозчин. Через два місяці після імунізації у всіх восьми мишей з групи вакцини, що кодувала частки Env-Gag, були виявлені нейтралізуючі антитіла, тоді як у групі частинок Env — лише у п'яти, а в групі фізрозчину, очікувано, їх не знайшли взагалі.



Результати на мишах спонукали вчених провести випробування env-gag мРНК-вакцини на макаках. Усього протягом 60 тижнів семеро піддослідних пройшли від п'яти до восьми вакцинацій, а ще стільки ж були контрольною групою, яка нічого не отримала. Після курсу імунізації у всіх тварин були виявлені антитіла, що нейтралізують. Щоб перевірити, як добре вони захищають від вірусу, макак обох груп інфікували химерним вірусом, що має риси як вірусу імунодефіциту людини, так і вірусу імунодефіциту мавп. Для цього тваринам щотижня ректально вводили розчин з вірусами, здійснивши лише 13 процедур. У невакцинованих контрольних тварин у середньому після третього тижня дослідження обстеження показало інфікування. У вакцинованих макак інфекцію виявили в середньому лише після восьмого тижня процедури зараження, а у двох тварин вона зовсім не розвинулася навіть після 13 тижнів. Статистичний аналіз результатів показав, що імунізація знизила ризик тварин інфікуватись вірусом імунодефіциту при контакті з ним на 79 відсотків. У дослідах на мишах тварин розділили на три групи: перша (8 тварин) отримала дві дози з інтервалом на місяць вакцини, що кодує вірусні частки тільки з білка Env; друга (8 тварин) — вакцина, що містить мРНК і Env, і Gag; а третя (4 тварини), для порівняння, замість вакцини отримало фізрозчин. Через два місяці після імунізації у всіх восьми мишей з групи вакцини, що кодувала частки Env-Gag, були виявлені нейтралізуючі антитіла, тоді як у групі частинок Env — лише у п'яти, а в групі фізрозчину, очікувано, їх не знайшли взагалі.Результати на мишах спонукали вчених провести випробування env-gag мРНК-вакцини на макаках. Усього протягом 60 тижнів семеро піддослідних пройшли від п'яти до восьми вакцинацій, а ще стільки ж були контрольною групою, яка нічого не отримала. Після курсу імунізації у всіх тварин були виявлені антитіла, що нейтралізують. Щоб перевірити, як добре вони захищають від вірусу, макак обох груп інфікували химерним вірусом, що має риси як вірусу імунодефіциту людини, так і вірусу імунодефіциту мавп. Для цього тваринам щотижня ректально вводили розчин з вірусами, здійснивши лише 13 процедур.