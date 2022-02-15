Рентгенівський космічний телескоп IXPE надіслав перше фото

NASA опублікувало перше наукове зображення запущеного у грудні минулого року рентгенівського телескопа IXPE, що досліджує поляризоване рентгенівське випромінювання. На знімку зображено залишок наднової Кассіопеї А. Команда телескопа працює над створенням карти поляризації рентгенівського випромінювання Кассіопеї А, а фото було опубліковано на сайті NASA.



Що на фото?



Першою метою космічного телескопа IXPE став чи не найбільш вивчений об'єкт Чумацького Шляху, розташований на відстані 11 000 світлових років, залишок наднової Кассіопеї А. Саме на цьому зображенні NASA об'єднали його знімки, здійснені новим телескопом (фіолетовим), а також за допомогою Чандра (синім), яка також працює у рентгенівському діапазоні. Кассіопея А була також першим об'єктом дослідження та «Чандри» ще 1999 року.



Вважається, що світло від спалаху цього наднового мало досягти Землі близько 340 років тому і навіть могло зафіксувати англійський королівський астроном Джон Флемстід. Ударні хвилі вибуху охопили навколишній газ, нагріли його до високих температур і прискорили частки космічного випромінювання, утворивши хмару, що світиться, в рентгенівському діапазоні.



Що це за телескоп?



В рамках програми фінансування космічних місій NASA SMEX (Small Explorer program) дев'ятого грудня з комплексу Космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета-носій SpaceX Falcon 9 із телескопом Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Він є результатом роботи NASA спільно з Італійським космічним агентством та ще 12 країнами та включає роботу за допомогою трьох рентгенівських телескопів, а також детекторів поляризації, що досліджують космос у діапазоні енергій квантів 2-8 кілоелектронвольтів.



Це перша місія NASA, призначена для вимірювання поляризації рентгенівського випромінювання від пульсарів, магнітар, систем із чорними дірками, активних ядер галактик та наднових, щоб розібратися у їхніх властивостях. Вона має доповнювати відкриття «Чандри» інформацією про безпосереднє джерело рентгенівського випромінювання, оточення космічних об'єктів і навіть оцінити релятивістські джети надмасивних чорних дірок.



І хоча астрономам відомі практично всі характеристики Кассіопеї А, IXPE допоможе оцінити поведінку цього рентгенівського випромінювання в космічному просторі, що допоможе підібратися до механізму його виникнення. За словами агентства, володіючи даними про поляризацію випромінювання Кассіопеї А, IXPE дозволить вперше побачити, як ступінь поляризації змінюється у залишку наднового діаметром близько десяти світлових років.. Нині дослідники працюють із даними створення першої карти поляризації рентгенівського випромінювання об'єкта.

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