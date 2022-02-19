Річки всіх континентів катастрофічно забруднені медикаментами

14:43 17 лютий Київ, Україна





Хіба проблема ліків у природі така велика?

Людська діяльність може забруднювати природне середовище багатьма способами. І одним із них, що привертає дедалі більшу увагу вчених, є забруднення природних середовищ активними фармацевтичними препаратами. Потрапляючи та накопичуючись у навколишньому середовищі, часто викидаються до них разом із побутовими відходами та стічними водами, вони здатні негативно впливати на місцеві екосистеми. Наприклад, антидепресанти можуть робити раків сміливішими, а рибок позбавляють індивідуальних рис. А такі наркотики, як метамфетамін, викликають у риб залежність подібно до людини. Здається, що проблема забруднення навколишнього середовища наркотичними препаратами не заслуговує на особливу увагу, проте тенденція така, що поблизу людини рівень цих речовин часто надмірно високий.



Подібних наукових статей, що свідчать про значне забруднення довкілля медикаментами, стає дедалі більше. Але здебільшого вони стосуються локального стану проблеми, а зараз 127 учених з усього світу об'єдналися, щоб подивитися на цілісну картину із забрудненням річок планети медикаментами. Дослідження забруднення 258 річок у 104 країнах світу показало, що щонайменше чотири види медикаментів є у зразках води з усіх континентів планети. При цьому на чверті досліджених локацій концентрація щонайменше одного лікарського препарату перевищує безпечний рівень для водних організмів або запобігання розвитку стійких до протимікробних препаратів мікроорганізмів. При цьому найчастіше забруднені річки в країнах низького соціоекономічного розвитку, зазначається в статті журналу Proceedings of the National Academy of Science.Людська діяльність може забруднювати природне середовище багатьма способами. І одним із них, що привертає дедалі більшу увагу вчених, є забруднення природних середовищ активними фармацевтичними препаратами. Потрапляючи та накопичуючись у навколишньому середовищі, часто викидаються до них разом із побутовими відходами та стічними водами, вони здатні негативно впливати на місцеві екосистеми. Наприклад, антидепресанти можуть робити раків сміливішими, а рибок позбавляють індивідуальних рис. А такі наркотики, як метамфетамін, викликають у риб залежність подібно до людини. Здається, що проблема забруднення навколишнього середовища наркотичними препаратами не заслуговує на особливу увагу, проте тенденція така, що поблизу людини рівень цих речовин часто надмірно високий.Подібних наукових статей, що свідчать про значне забруднення довкілля медикаментами, стає дедалі більше. Але здебільшого вони стосуються локального стану проблеми, а зараз 127 учених з усього світу об'єдналися, щоб подивитися на цілісну картину із забрудненням річок планети медикаментами.

Як зібрали глобальні дані про забруднення?

Інформацію про глобальний стан фармацевтичного забруднення отримували за допомогою 137 кампаній зі збирання зразків зі 104 країн світу, з яких 34 раніше взагалі не вивчалися щодо цього. Власне, зразки річкової води відбирали з 258 рік на 1052 пов'язаних з людськими поселеннями локаціях, перевіряючи їх на вміст 61 активної фармацевтичної речовини. При цьому деякі місця відбору розташовувалися в найбільш густонаселених місцях планети, наприклад, в індійському Делі або американському Нью-Йорку, а інші - в поселеннях амазонських аборигенів, де немає сучасної медицини, і навіть в Антарктиді та пустелях, охоплюючи всі основні кліматичні зони. Отримана, зрештою, велика база даних дозволяє проаналізувати вплив різної людської діяльності на накопичення медикаментів у річках.



Які справи з фармацевтичним забрудненням річок планети?

Якщо говорити про загальне забруднення досліджуваними фармацевтичними препаратами, то найгірша ситуація в країнах з доходом нижче середнього. Пояснюють це тим, що такі країни страждають від нестачі фінансування для безпечної утилізації та знешкодження відходів, але в той самий час досягли розвитку медицини, коли їм доступна значна кількість лікарських засобів. А факторами високого навантаження рік препаратами вважають близькість фармацевтичних заводів з недостатнім контролем знешкодження відходів, скидання неочищених стічних вод, особливо сухий клімат і близькість звалищ.



На перших місцях забрудненості виявилися зразки з Африки та Азії, наприклад, Ефіопії, Тунісу, Демократичної Республіки Конго, Пакистану, Індії, Палестини та інших. Рекорд серед країн належить зразкам з Пакистану, у яких середня концентрація медикаментів становила 70,8 мікрограма на літр, досягнувши 189 мікрограмів на літр в одній із проб. У Європі найбільш забруднені зразки були в іспанському Мадриді, де середня концентрація забруднювачів досягла 51,3 мікрограма на літр, а максимум 74,2. Проте абсолютний рекорд серед локацій належить зразку з болівійського Ла-Пасу, у якому концентрацію зареєстрували як 297 мікрограмів на літр. У цьому місці реєструють скидання необроблених стічних вод у річку та твердих побутових відходів на її береги. Найкращою ж виявилася ситуація в Ісландії та селі Яномамі в Амазонії, де не були виявлені фармацевтичні препарати, що вивчаються, а також у Норвегії.



Чотири препарати були знайдені у зразках всіх континентів: кофеїн, нікотин, парацетамол та котинін (основний метаболіт нікотину). Ще 14 знайшли на всіх континентах, крім Антарктиди, серед яких серцевий препарат атенолол, протисудомні карбамазепін та габапентин, антидепресанти десвенлафаксин, венлафаксин та циталопрам, антигістамінний цетиризин та інші. На 25,7 відсотка досліджуваних ділянок щонайменше один медикамент перевищував концентрацію, яка вважається безпечною для водних організмів або з погляду селекції мікробів за стійкістю до протимікробних засобів. Антибіотик ципрофлоксацин перевищував безпечну концентрацію у 64 локаціях, а концентрація антимікробного засобу метронідазолу перевищувала безпечну у 300 разів у воді з річки у Бангладеш. Значне забруднення протимікробними препаратами загрожує не тільки природі, але й здоров'ю людини через збільшення ймовірності появи нових резистентних до ліків мікроорганізмів.



Автори сподіваються, що їхнє дослідження приверне увагу інших вчених, яких спонукатиме детально вивчати питання забруднення навколишнього середовища, а також сприятиме глобальній колаборації заради зменшення впливу людських хімічних речовин на навколишнє середовище.