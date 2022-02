Річки всіх континентів катастрофічно забруднені медикаментами

Дослідження забруднення 258 річок у 104 країнах світу показало, що щонайменше чотири види медикаментів є у зразках води з усіх континентів планети. При цьому на чверті досліджених локацій концентрація щонайменше одного лікарського препарату перевищує безпечний рівень для водних організмів або запобігання розвитку стійких до протимікробних препаратів мікроорганізмів. При цьому найчастіше забруднені річки в країнах низького соціоекономічного розвитку, зазначається в статті журналу Proceedings of the National Academy of Science.Людська діяльність може забруднювати природне середовище багатьма способами. І одним із них, що привертає дедалі більшу увагу вчених, є забруднення природних середовищ активними фармацевтичними препаратами. Потрапляючи та накопичуючись у навколишньому середовищі, часто викидаються до них разом із побутовими відходами та стічними водами, вони здатні негативно впливати на місцеві екосистеми. Наприклад, антидепресанти можуть робити раків сміливішими, а рибок позбавляють індивідуальних рис. А такі наркотики, як метамфетамін, викликають у риб залежність подібно до людини. Здається, що проблема забруднення навколишнього середовища наркотичними препаратами не заслуговує на особливу увагу, проте тенденція така, що поблизу людини рівень цих речовин часто надмірно високий.Подібних наукових статей, що свідчать про значне забруднення довкілля медикаментами, стає дедалі більше. Але здебільшого вони стосуються локального стану проблеми, а зараз 127 учених з усього світу об'єдналися, щоб подивитися на цілісну картину із забрудненням річок планети медикаментами.