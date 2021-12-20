Регулярне вживання кави та чаю зменшує ризик інсульту та деменції

06:32 18 листопад Київ, Україна

Китайські вчені показали, що споживання кави та чаю пов'язане зі зниженням ризику інсульту та деменції, зокрема, постінсультної деменції. Як з'ясувалося, найменший ризик цих захворювань супроводжується при вживанні обох видів напоїв: 2-3 чашки кави з 2-3 чашками чаю на день пов'язані зі зменшенням ризику інсульту та деменції в середньому на 30 відсотків.





Як може бути пов'язана кава та чай з деменцією? Про це йдеться в журналі PLOS Medicine.



Кава та чай є одними з найпопулярніших напоїв по всьому світу. А ще корисними. Раніше цього року вийшло дослідження, яке вказало на каву як напій, який може захищати печінку від хронічної хвороби. Але крім цього дослідження показали, що кава має нейропротекторні властивості, і її споживання пов'язане, наприклад, зі зниженим ризиком хвороби Паркінсона. Чай теж продемонстрував нейропротекторну дію, наприклад, оберігаючи клітини від оксидативного стресу, перешкоджаючи запаленню та накопиченню бета-амілоїду в мозковій тканині. Вчені також виявили вагомий зв'язок між споживанням кави та чаю окремо та зменшеним ризиком набуття деменції. Але мало що відомо про сукупний вплив при вживанні цих напоїв на здоров'я мозку. Вчені з Тяньцзинського медичного університету провели аналіз з метою з'ясувати, як комбінація чаю та кави пов'язана з ризиком деменції та інсульту, зокрема, після інсультної деменції.



Як вивчити наявність та характер зв'язку між кавою та чаєм та деменцією?



Для пошуку відповідей вчені звернулися до великої бази даних UK Biobank, що містить інформацію про більш ніж 500 тисяч жителів Великобританії віком від 39 до 74 років, за якими стежили понад десять років. У цьому дослідженні використовували дані лише про людей старше 50 років, оскільки саме вони найбільш схильні до інсультів та деменції, звузивши вибірку до 365682 учасників. Увага зосередилася на інформації, яку учасники приділили випиванню кави та чаю. Наприклад, скільки чашок обох напоїв випивають на день. Отже, результати аналізу звичок зіставили з тим, у кого з учасників протягом наступного періоду спостереження, який тривав у середньому 11,4 року, виник інсульт, деменція чи обидва стани. Додатково вчені зробили поправки на вік, стать, дохід, рівень освіти, наявність шкідливих звичок та хронічних захворювань, а також дієту.



Скільки кави та чаю можна пити безпечно та корисно мозку?



Дослідники дійсно виявили зв'язок між споживанням кави та чаю – по одному або в комбінації – та ризиком інсульту та деменції. Випивання 2-3 чашок кави на день, 3-5 чашок чаю на день або їхні комбінації (4-6 чашок загалом) пов'язали з меншим ризиком настання інсульту та деменції за час дослідження порівняно з тими, хто не вживає цих напоїв. 2-3 чашки кави або 3-6 чашок кави та чаю на день також пов'язали з найменшим ризиком постінсультної деменції. Найменші ризики супроводжуються комбінацією двох напоїв: 2-3 чашки кави разом із 2-3 чашками чаю на день пов'язали з меншим на 32 відсотки ризиком інсульту та на 28 відсотків меншим ризиком деменції порівняно з тими, хто відмовляється від цих напоїв.



Споживання кави та чаю виявилося більш пов'язаним із зменшенням ризику інсульту в цілому та ішемічного інсульту зокрема, але не геморагічного. Так само у випадку деменції, напої мали сильніший зв'язок із зниженим ризиком деменції в цілому та судинної деменції зокрема, але не хвороби Альцгеймера. Окремо чай виявився не пов'язаним із меншим ризиком постінсультної деменції, на відміну від вживання кави самостійно або у комбінації з чаєм.



У той самий час дослідження вимагає подальших уточнень через наявні обмеження, які не дозволяють застосувати результати загальної популяції. Наприклад, неоднозначності обсягів чашок, можливі зміни у споживанні кави та чаю в процесі спостереження, не включені до бази даних, могли вплинути на ризики інсульту та деменції. Крім того, більшість учасників дослідження є білими британцями, схильними до здорового способу життя та переважно з благополучних за соціально-економічним станом регіонів, що може призводити до недооцінки поширеності та частоти інсульту та деменції у загальній популяції.