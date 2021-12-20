Рідкісну гігантську медузу зняли на відео. Відео

11:53 07 грудень Київ, Україна

Вчені Дослідницького інституту океанаріуму Монтерей (MBARI) оприлюднили відео, на якому знято рідкісну медузу Stygiomedusa gigantea в її звичному середовищі, на глибині затоки Монтерей. За більш ніж 120 років тварину помічали всього близько сотні разів, а для вчених MBARI це стала дев'ята зустріч із медузою, яку вдалося здійснити завдяки дистанційно керованому підводному апарату.



Медуза Stygiomedusa gigantea – єдиний представник свого роду. Вона має колір від темно-коричневого до бордового та великі розміри тіла з шапкою, що досягає одного метра в діаметрі, та чотирма ротовими лопатями, які можуть зростати до десяти метрів у довжину. Довгими виростами тварина захоплює собі їжу - переважно планктон і дрібних риб. Але з деякими іншими істотами може жити у симбіозі, такими як риби Thalassobathia pelagica, яких помічали, коли вони плавали між лопатями та на шапці медуз. У відкритих водах іноді немає притулку, тому морські тварини можуть користуватися доступними медузами.



Вперше медуза S. gigantea була знайдена ще у 1899 році, проте знадобилося ще 60 років, щоб її описали як окремий вид. За весь час від початку відкриття її вдалося помітити близько сотні разів, через що вчені все ще знають дуже мало про біологію та екологію тварини. Але оскільки її виявляли у всіх океанах, крім Північного Льодовитого, на глибині до 6665 метрів, вважають, що вона поширена у водах у всьому світі.



Дослідити глибоководні морські істоти стало простіше з появою дистанційно керованих підводних апаратів, оснащених відеокамерою. Апарат від Дослідницького інституту океанаріуму затоки Монтерей зробив уже тисячі занурень, але S. gigantea побачив лише дев'ять разів. Останній стався у листопаді у затоці Монтерей поблизу Каліфорнії на глибині 990 метрів.