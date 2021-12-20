Мовна мережа в мозку людини зародилася раніше, ніж припускали досі

Зародки структур, відповідальні за мову, можуть бути на 20 мільйонів років старше, ніж вважали раніше. Таких висновків дійшли вчені Ньюкаслського університету та Інституту когнітивної та нейронауки імені Макса Планка в Лейпцигу. Вони порівняли мозкові структури людини, людиноподібних та приматів.
Відкриття нової структури в мозку порівняно з виявленням залишків, що раптово проливають світло на історію людського розвитку. На відміну від кісток, скам'янілостей мозку наших предків, що давно зникли, немає. Тому вчені порівнюють мозок сьогодні живих приматів і людей, щоб зробити висновок, як виглядали мозкові структури наших спільних предків – і як із них міг розвинутись мозок сучасних людей.
В актуальному дослідженні вчені порівняли регіони мозку людини, людиноподібних та приматів, також врахували зв'язки, що переробляють прості звуки та мову.
Відкриття нової структури в мозку порівняно з виявленням залишків, що раптово проливають світло на історію людського розвитку. На відміну від кісток, скам'янілостей мозку наших предків, що давно зникли, немає. Тому вчені порівнюють мозок сьогодні живих приматів і людей, щоб зробити висновок, як виглядали мозкові структури наших спільних предків – і як із них міг розвинутись мозок сучасних людей.
В актуальному дослідженні вчені порівняли регіони мозку людини, людиноподібних та приматів, також врахували зв'язки, що переробляють прості звуки та мову.
У людей ця мережа обробляє мовні звуки та поєднує слухові ділянки з мовними регіонами у лобовій частині. Тільки люди користуються мовою, але враховуючи, що аудитивними зв'язками наділені й інші примати, можна зробити висновок: усна мова розвинулась з акустичного сприйняття та комунікації.
Відкриття загальних нервових зв'язків переносить момент еволюційного зародження людської мови принаймні на 20 мільйонів років у минуле. Досі передбачалося, що попередники мовної мережі виникли лише 5 мільйонів років тому – разом із загальними предками людини та гомінідами.
І ще результати доводять, як сильно у процесі еволюції змінилися людські мовні шляхи. Насамперед ліва півкуля мозку у людей сильно відхилилася від еволюційного прототипу і почала спеціалізуватися на опрацюванні мови.
В рамках свого дослідження вчені проаналізували знімки МРТ, доступ до яких надало наукове співтовариство. Додатково вони зробили нові фото, які тепер зі свого боку розмістять у вільному доступі для вчених – можливими стануть нові дослідження.
Автори припускають, що шлях обробки акустичних сигналів, який вони виявили, може бути ще старішим. Наступні дослідження повинні продемонструвати, у яких більш віддалених еволюційно тваринах можна знайти найдавніші нейробіологічні витоки слухових нервових шляхів, подібних до людських.
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