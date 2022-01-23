Рослинне молоко: чи є в ньому користь? Думка експерта

Рослинне молоко зараз на піку популярності. Його вживають і вегани, і моделі та люди з лактозною непереносимістю, та інші просто тому, що це модно. Чи дійсно це модне молоко так корисно? І у чому криються його корисні властивості? Чи можна замінити молоко тварин на рослинне? На ці та інші питання відповідає експерт Маргарита Провоторова.

Насамперед, незважаючи на різницю в хімічному складі, рослинне та тваринне молоко дійсно взаємозамінні.

Давайте розберемося, що це за рослинне молоко? За словами експерта, рослинний напій, який називають молоком – це не молоко за своєю суттю. Такий напій називатиме молоком неправильно.

Тваринне молоко містить у своєму складі близько 3,3% білків, 3,2% жирів, 5,2% вуглеводів (лактози), а також близько ста різних поживних речовин, включаючи органічні кислоти, вітаміни та ферменти.. Молоко благотворно впливає на травлення, підтримують кислотно-лужний баланс у травному тракті.

Рослинне ж молоко являє собою вичавку з горіхів, злаків або насіння, розведену водою. Під час промислового виробництва до нього можуть додавати різні смакові та ароматичні добавки: сіль, цукор, олії, ваніль або корицю.

Великою популярністю у споживачів користуються такі рослинні напої: вівсяне, рисове, мигдальне, кокосове, соєве молоко, а також молоко з фундуку, кешью, кунжуту та кедрових горіхів.

У чому користь рослинного молока? Експерт Маргарита Провоторова зазначила, що такий напій має нижчий відсоток жирності, ніж молоко тварин. Винятком є кокосове молоко, у якому міститься до 19% жиру.

"Такий напій можна сміливо додавати в чашку кави", - каже експерт.

Для людей, які страждають від непереносимості лактози та алергії на тваринне молоко, такі рослинні напої просто порятунок.

Чи дійсно за допомогою рослинного молока можна зміцнити здоров'я? Для того, щоб зміцнити здоров'я, потрібно вибирати ті напої, які штучно збагачені вітамінами та мінералами, такими як кальцій, вітаміни В12 та D. Звертати увагу на склад вітамінної добавки особливо рекомендовано вегетаріанцям, у яких часто діагностується дефіцит вітамінів через мізерне та одноманітне меню.