Розкрито секрет довголіття галапагоських черепах

17:30 23 листопад Київ, Україна

Американські біологи описали потенційні генетичні та клітинні особливості, що дозволяють великим галапагоським черепахам жити довго та уникати розвитку раку. У геномі цих тварин виявили численні копії генів, залучених до пригнічення пухлин та продовження довголіття. Клітини цих генів виявили високу чутливість до стресу, пов'язаного з ушкодженням білків, реагуючи на нього швидким апоптозом. Про це йдеться у статті журналу Genome Biology and Evolution.



Чим зацікавили черепахи дослідників?



З віком в організмі накопичуються клітини, які працюють не так добре, як раніше. Наприклад, через збільшення мутацій у їхніх ДНК, скорочення теломер та тривалого впливу стресових факторів. Вони можуть старіти і перетворюватися на злоякісні, даючи початок раковим пухлинам. Це одна з причин, чому у людей похилого віку зростає ризик захворіти на рак. Довгий час вважалося, що великі розміри тіла також супроводжуються більшими шансами на рак. Логіка в тому, що великий організм має більше клітин, а значить, більша їхня кількість потенційно може перетворитися на злоякісні. І така тенденція справді спостерігається в межах виду. Так, у дорослих людей частота раку зростає зі збільшенням росту, а у собак – зі збільшенням зростання маси тіла. Однак такого не спостерігається, якщо порівнювати різні види. Наприклад, у величезних китів, деякі з яких живуть до двохсот років, не більше шансів захворіти на рак, ніж у людини, всупереч значно більшому розміру тіла та кількості клітин. Явище отримало назву феномена Пето.



Очевидно, існують міжвидові відмінності на рівні молекулярних та клітинних механізмів захисту. Недавнє дослідження показало, що в геномі китів є різні варіації генів, що пригнічують розвиток пухлин та дуплікації генів довголіття. Подібні дослідження проводили і щодо інших ссавців, але набагато рідше інших хребетних. Вчені з Університету Південної Алабами та Університету штату Нью-Йорк у Баффало об'єдналися з колегами, щоб дослідити можливість довголіття, великого розміру тіла та стійкості до раку в черепах, у тому числі гігантських галапагоських, які можуть жити понад 150 років та важити понад 200 кілограмів.



Які черепахи досліджували та як підійшли до роботи?



Спочатку вчені провели порівняльний аналіз розмірів тіла, тривалості життя та ризику розвитку раку серед 357 видів сучасних черепах та п'яти вимерлих. Отже, вони проаналізували шість доступних геномів черепах на предмет наявності та особливостей генів довголіття та стійкості до раку. Врешті-решт, дослідники провели досліди в лабораторії з культурами клітин, отриманих від п'яти таксонів рептилій - видового комплексу галапагоських черепах (Chelonoidis niger), зірчастої бірманської черепахи (Geochelone platynota), гофера Агасіса (Gopherus agzii і каролінської коробчатої черепахи (Terrapene carolina). Клітини тварин піддавали різним типам цитотоксичного стресу (наприклад, оксидативному) через використання відповідних препаратів вивчення механізмів протистояння їм.



Що вдалося дізнатися про довголіття та стійкість до раку у черепах?



Першим вчені помітили, що гігантизм розвинувся в кількох лініях черепах незалежно, але зазнав суттєвого прискорення в лініях, які є предковими щодо галапагоських черепах. У той самий час у цих ліній розвинулася велика стійкість до ракових новоутворень та схильність до довголіття.



Генетичний аналіз показав, що в геномах гофера Агассіса і особливо в галапагоських черепах є численні копії генів, які пов'язані з пригніченням розвитку пухлин та довголіттям, наприклад, процесами старіння, апоптозу (запрограмованої клітинної смерті), регуляції клітинного циклу, репарації ДНК та захисту мітохондріальної ДНК від оксидативного стресу. Вивчення культур клітин від різних черепах вказало, що загалом усі з п'ятьох досліджених видів виявилися стійкими до оксидативного стресу, пов'язаного зі старінням. Це було зумовлено запуском апоптозу у відповідь на стрес – самознищення пошкоджених клітин, перш ніж ті можуть перетворитися на злоякісні. Однак представники різних таксонів демонстрували неоднакову чутливість до інших типів стресу. Наприклад, в галапагоських черепах клітини реагували на стрес ендоплазматичного ретикулуму, який проявляється ушкодженням білків, удвічі сильнішою апоптичною реакцією, ніж у інших черепах. А в гофера Агассіса, на відміну від більшості інших досліджених черепах, спостерігався високий рівень апоптозу у відповідь на пошкодження ДНК.



Зі своїх дослідів вчені роблять висновок, що у галапагоських черепах за більшими розмірами тіла та довголіття, що не призводить до більш високого ризику раку, може стояти більша чутливість до стресу ендоплазматичного ретикулуму. Ці знання можуть допомогти у розробці нових ефективних ліків для лікування ракових захворювань у людей.