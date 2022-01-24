Радіус протона виміряли за уточненою частотою 2S−8D переходу

12:41 24 січень Київ, Україна

Завдяки вимірюванням частоти переходу 2S₁/₂ — 8D₅/₂ у комбінації з останніми даними про перехід 1S-2S фізикам вдалося отримати нове значення радіусу протона — 0,8584(51) фемтометра. Це ближче до існуючих експериментальних даних, де цей параметр оцінюється в 0,84 фемтометри та відрізняється від рекомендованого Комітетом за даними для науки та технологій значенням радіуса в 0,88 фемтометра. Результати експериментів вчені опублікували у журналі Physical Review Letters.



Що таке «загадка радіусу протона»?



Прості атоми, що складаються з двох пов'язаних частинок, відіграли ключову роль у розвитку сучасної фізики: вони мають прості для дослідження спектри зі зрозумілими властивостями, тому теоретики можуть використовувати їх для розрахунків, а експериментатори, своєю чергою, перевірятимуть їх на точність.



Атом водню складається всього з одного протону та одного електрона, а його спектроскопічні дослідження сприяли розвитку квантової фізики та формулюванню квантової електродинаміки, яку часто називають чи не найкращою теорією, що має найвищу точність передбачень. Але ж він, атом водню, став причиною сумнівів у ній, коли принесло проблему, вирішення якої затяглося більш ніж на десять років — «загадку радіусу протона».



Вона виникла як наслідок підвищення точності експериментів: поки комітет за даними для науки і технологій (CODATA) за даними експериментів з розсіювання електронів і спектроскопії звичайного водню оцінив цю величину в 0,877 фемтометра (зійшлося з теорією), фізики з колаборації CREMA експериментували з мюонним воднем результат за рамками похибки – 0,84184±0,00067 фемтометра (що теорія пояснити не може). Після них був проведений ще один експеримент, які тільки з вищою точністю підтверджували, що помилка в теоретичних розрахунках, або в якомусь із експериментів.



Як її вирішувати?



Протон (ядро) не є точковою частинкою, тому вимірювати його радіус (а точніше навіть говорити зарядовий радіус – скільки місця «займає» заряд протона) зручніше через взаємодію з електронами, або, як у випадку з мюонним воднем, з мюонами. Тобто, зарядовий радіус покаже, скільки часу частинки будуть взаємодіяти з протоном, а фізики побачать це зі зміщенням рівня енергії — виміряють різницю між двома енергетичними рівнями, з якою за теоретичною формулою можна «витягнути» цей параметр.



Значення CODATA, що рекомендується, випливає з вимірювань різних переходів в атомі водню, включаючи перехід 2S−8S/D. Внесок у різницю енергій у ньому здійснюють випромінювані при переході два фотони і практично потрібен нам радіус самого протона. І хоча повторний вимір будь-якого з переходів, на які спирається CODATA, принесе дані, що наближають до вирішення загадки радіусу протона, автори цієї роботи на чолі з Адамом Брандтом (Adam Brandt) з Університету Колорадо вибрали перехід 2S₁/₂ — 8D /₂, за якого двофотонний перехід інтенсивніший.



Щоб виміряти частоту цього переходу, фізики експериментували з пучком холодних атомів водню, де за півтора метри від сопла вони потрапляли під дію випромінювання з довжиною хвилі 243 нанометри, щоб утворити метастабільні атоми . Потім, через 15 сантиметрів шляху, вони вже потрапляли під дію випромінювання лазерного променя з довжиною хвилі 778 нанометрів, який і виводив їх на потрібний 2S₁/₂ — 8D₅/₂ перехід. Отримана в результаті частота склала 770649561570.9(2,0) кілогерців, що втричі точніше проведених раніше вимірів. Тепер у фізиків з'явилася можливість отримати значення зарядового радіусу протона.

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Що показав новий досвід?



Як зазначалося, значення радіуса протона з порівняння двох енергетичних рівнів можна вивести з теоретичної формули. Але з огляду на те, що в цьому експерименті вчені порівнювали рівні з різними квантовими числами, щоб з їх переходів обчислити радіус ядра, потрібно обчислити постійну Рідберг. Тому фізикам знадобилися дані про перехід 1S₁/₂-2S₁/₂. Вони вибрали його з огляду на те, що його частота вже була виміряна з точністю 4,2x10^-15.



У поєднанні зі своїми власними результатами вченим вдалося отримати значення радіуса протона 0,8584(51) фемтометра. Це 3,1 комбінованого стандартного відхилення від рекомендованого CODATA значення, а сам експеримент зайняв місце майже посередині між результатами попередніх робіт із мюонним та звичайним воднем, які оцінюють радіус у 0,84 фемтометри.

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