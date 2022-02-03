Радіотелескоп розглянув центр Чумацького Шляху за космічним пилом

20:47 01 лютий Київ, Україна

Зазвичай прихований за хмарами пилу і газу центр Чумацького Шляху досить складно розглянути в оптичному діапазоні. Тепер, за допомогою понад 200 годин спостережень радіотелескопа MeerKAT, астрономам вдалося розглянути залишки наднових регіонів, де народжуються зірки і, звичайно, надмасивна чорна діра нашої Галактики — Стрілець А*. Відповідна стаття з описом отриманого радіозображення прийнята до публікації в Astrophysical Journal Letters, а поки що в доступі її препринт на сервісі arXiv.



Що на фото?



Це внутрішня область нашої галактики, у центрі якої можна знайти надмасивну чорну діру Стрілець А*. Всі дані, отримані за допомогою радіотелескопа MeerKAT, доступні і є публічним проєктом SARAO (Південноафриканської радіоастрономічної обсерваторії). Зображення охоплює 1000 світлових років завширшки і 600 заввишки, де яскраві на радіовипромінюванні ділянки позначені червоним, а спокійніші — сірим.

Елементи, що пронизують зображення, є яскравими у радіодіапазоні філаментами довжиною до 100 світлових років, природу яких більше 35 років не вдається з'ясувати. MeerKAT виявив набагато більше таких структур, що дозволить астрономам вперше вивчити ці об'єкти як популяцію. Результати дослідження цих структур також готуються до публікації в Astrophysical Journal Letters, а препринт можна отримати на arXiv.

Як таке сфотографувати?



Центр Чумацького Шляху знаходиться на відстані всього 8,2 кілопарсека від нас, але надає астрономам унікальну можливість вивчати широкий спектр екстремальних астрофізичних явищ: від процесів еволюції масивних зірок до надмасивних чорних дірок та потоків речовини, викликаних зіркоутворенням, що впливає на еволюцію. І небо в радіодіапазоні може запропонувати вид, на який не впливає космічний газ і пил, які зазвичай не дозволяють отримати чіткі зображення на інших довжинах хвиль.

MeerKAT – це величезний комплекс телескопів, який розпочав роботу у 2018 році. Усього він складатиметься з 64 антен, які ще вводяться в експлуатацію. На цей знімок MeerKAT знадобилося 215 годин спостережень на частоті 1,28 гігагерца. Дані послідовно оброблялися, щоб забезпечити кутову роздільну здатність у 4 кутових секунди.