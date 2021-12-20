Працюючи всупереч внутрішньому годиннику, можна спровокувати розвиток раку - дослідження

19:56 17 грудень Київ, Україна

Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) у складі Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН (ВООЗ) провело дослідження, яке підтвердило, що робота вночі не лише виводить з ладу біоритми, а може призвести до раку. Враховуючи канцерогенність, вчені віднесли нічну роботу до тієї ж категорії, що й гліфосат та червоне м'ясо.

Обмін речовин, гормони, а також багато інших процесів в організмі людини наслідують регулярні цикли дня-ночі. Конкретний ген визначає такт внутрішнього годинника, що синхронізується з середовищем за допомогою зовнішніх підказок, зокрема, денного світла.



Однак багато людей повсякденно живуть всупереч природним ритмам. Крайньою формою такого життя є праця у нічні зміни – і це може мати істотні негативні наслідки для здоров'я: постійна робота всупереч внутрішньому годиннику сприяє розвитку надмірної ваги та діабету, шкодить серцю та кровообігу, може навіть прискорювати розумову деградацію. Крім того, є докази того, що регулярні нічні зміни підвищують ризик розвитку раку.



Наскільки добре доведено цей взаємозв'язок? Вже у 2007 році експерти Міжнародного агентства з дослідження раку (International Agency for Research on Cancer) у складі ВООЗ назвали нічні зміни «імовірним збудником раку». З того часу опублікували чимало нових досліджень на цю тему, і тепер консиліум із 27 учених із 16 країн світу зібрали для того, щоб наново оцінити дані.

Для своїх висновків вчені оцінили доступну літературу про нічну роботу та рак.

«Це була переважно контраверсійна дискусія – повідомив Гайо Зіб з Інституту превентивних досліджень та епідеміології імені Лейбніца у Бремені.. – Деякі новітні дослідження не виявляли жодної взаємодії між нічними змінами та раком, інші, однак, підтверджували переконливі ризики. Зрештою, класифікація біологічних висновків часом дуже складна».

За словами експертів, загалом наявні бази даних підтверджують дослідження 2007 року.

Висновок: нічні зміни є можливим збудником раку. Вчені повідомили, що експерименти на тваринах доводять, що порушення ритмів дня і ночі можуть провокувати рак.



Дослідження на людях були досить однозначними, щоб безсумнівно назвати нічну роботу збудником онкологічних недуг.

«Існують відносно чіткі зв'язки між нічною роботою та злоякісними пухлинами грудей, простати та кишківника», – пояснив Зіб.

Як нічні зміни потрапили до тієї ж категорії ВООЗ, що й гербіцид гліфомат, червоне м'ясо та перукарська справа. Що це означає?

Експертна група зазначає, що класифікація свідчить про достатність наявних доказів для того, щоб стверджувати: нічні зміни за певних умов можуть спричинити рак. Наскільки високий цей ризик, результати не скажуть. Так що про можливість виникнення пухлин не можна сказати нічого.



На цій підставі експертний консиліум дає пораду - «якщо ви працюєте або працювали в нічну зміну і турбуєтеся за своє здоров'я, порадьтеся зі своїм лікарем».

Тема нічних змін стосується значної частини населення: близько 20% усіх найманих працівників працюють не в межах типового робочого дня – це, зокрема, санітари, працівники заводів, пілоти та ін.