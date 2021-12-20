Робота понад 40 годин на тиждень шкодить здоров'ю - дослідження

20:18 15 грудень Київ, Україна

Той, хто працює понад 40 годин на тиждень, має підвищений ризик постраждати від високого кров'яного тиску – зокрема, такої форми, яку лікар не помітить. При цьому найвищі точки, що досягаються кров'яним тиском, не виявляються під час обстеження у лікаря. Згідно з дослідженнями, приблизно 13% офісних працівників страждають на цю форму гіпертензії, не усвідомлюючи цього. Коли вони працюють понад 40 годин на тиждень, ризик зростає.



Надмірний стрес і мало відпочинку у довготривалій перспективі викликають недуги – і в цьому немає нічого нового. Дослідження показують, що тривала нестача сну може збільшити ризик серцево-судинних захворювань вдвічі. Той, хто, крім того, економить на відпочинку та відпустках, не може самостійно компенсувати збитки, заподіяні стресом, навіть ведучи здоровий спосіб життя.



Досі невідомі наслідки надмірної роботи з'ясували Ксав'єр Традел (Xavier Trudel) з Університету Лаваль у Квебеку та його команда. Згідно з отриманими результатами, тривалість робочого часу істотно впливає на ризик гіпертензії. В рамках свого дослідження дослідники протягом 5 років аналізували дані приблизно 3500 офісних працівників. В учасників фахівець регулярно вимірював тиск, а паралельно з цим випробувані протягом цілого дня носили апарат для вимірювання тиску, який здійснював вимірювання кожні 15 хвилин.

Результат: у 13% учасників мобільний апарат виявив приховану гіпертензію. При цьому постійно протягом дня наступають такі піки і фази підвищеного АТ, які при одноразовому вимірі у фахівця залишаються непоміченими. Підвищеним тиском вважають показники у стані спокою понад 135/85 мм рт. ст. та проміжні показники при роботі 140/90 мм рт. ст.

Важливо: що довше учасники працювали, то вище був ризик постраждати від тривалої або прихованої гіпертензії, повідомляють вчені. Згідно з їхніми даними, ризик у людей, які працювали 41-48 годин на тиждень, зростав до 54% для прихованої та на 41% для тривалої гіпертензії. Особи, які щотижня працювали понад 49 годин, відчували 70% підвищеного ризику отримати приховану гіпертензію та 66% – постійну.

«Виявлений взаємозв'язок можна пояснити робочим стресом – особливо через поєднання високих вимог та незначної свободи у прийнятті рішень, – каже Традел. – Але тут важливу роль відіграють інші пов'язані з роботою стресові фактори».

Проблема полягає в наступному: у того, хто періодично або постійно страждає на гіпертензію, зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань і може навіть погіршитися пам'ять.



На думку вчених, люди, які змушені працювати понад 40 годин на тиждень, повинні уважно стежити за своїм здоров'ям.