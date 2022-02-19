Пуповинна кров допомогла у лікуванні ВІЛ-інфекції

18:43 16 лютий Київ, Україна

Американську пацієнтку запідозрили у виліковуванні від ВІЛ-інфекції після пересадки їй стовбурових клітин пуповинної крові стійкої до ВІЛ людини та кісткового мозку частково сумісного дорослого донора. Через три місяці після процедури імунні клітини пацієнтки походили від клітин пуповинної крові, були стійкими до інфікування ВІЛ, і жінка згодом могла припинити антиретровірусну терапію.

Про це вчені та медики повідомили на Конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій 2022, зазначає The Guardian та NIAID.



Як вилікуватись від ВІЛ-інфекції?



В цей час основною терапією пацієнтів, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) залишається антиретровірусна терапія. Вона полягає в регулярному та постійному прийомі медикаментів, що пригнічують розмноження вірусу в імунних клітинах. Такий підхід майже повністю усуває ризик передачі інфекції від пацієнтів здоровим людям, але не виліковує хворобу. Тим часом сучасній медицині відомо про три випадки успішного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Йдеться про «берлінського», «лондонського» та «дюссельдорфського» пацієнтів. Усі вони страждали не лише від ВІЛ, а й від раку крові. В рамках лікування злоякісної хвороби пацієнтам провели хімієтерапію, щоб знищити злоякісні клітини, після якої слідувала трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку, донорами якого стали люди з мутацією Δ32 у гені CCR5, клітини яких несприйнятливі до зараження ВІЛ. Таке втручання призвело до того, що у пацієнтів замінилися власні імунні клітини імунними клітинами донорів, і врешті-решт організм очистився від вірусу. Зараз американські вчені та медики повідомили про ще один схожий випадок приборкання ВІЛ-інфекції, і цього разу пацієнтом уперше стала жінка.



Хто першим випробував незвичайний метод лікування ВІЛ?



Вчені розповіли про пацієнтку середнього віку, яка протягом чотирьох років отримувала антиретровірусну терапію ВІЛ-інфекції, коли їй було поставлено діагноз гострої мієлоїдної лейкемії. У 2017 році було вирішено провести жінці трансплантацію стовбурових клітин, подібно до вищезазначених пацієнтів. Через те, що вона змішаної раси, знайти відповідного донора кісткового мозку важко, тому лікарі вирішили спробувати альтернативу — стовбурові клітини пуповинної крові, яка імунологічно сприйнятливіша за тканини дорослих людей, від новонародженого з мутацією Δ32. Але оскільки клітини пуповинної крові в організмі жінки приживалися протягом кількох тижнів, залишаючи пацієнтку вразливою до інфекцій, додатково вона отримала стовбурові клітини кісткового мозку від напівсумісного дорослого родича, які не можуть прижитися, але забезпечували б тимчасовий захист та сприяли приживанню клітин пуповини. Така терапія використовується при лікуванні онкологічних захворювань у пацієнтів, які не можуть знайти повністю сумісного донора кісткового мозку.



Що сталося з жінкою після трансплантації?



На сотий день після трансплантації всі мієлоїдні та Т-клітини в крові жінки походили від клітин пуповинної крові, замінивши клітини старого кісткового мозку та дорослого донора. Крім цього, у крові пацієнтки не було виявлено вірусів імунодефіциту. Через 37 місяців після трансплантації жінка змогла припинити антиретровірусну терапію і протягом наступних 14 місяців не було ознак повернення інфекції, крім тимчасового виявлення слідів ДНК ВІЛ на 12 тиждень після відмови від противірусних препаратів. Лабораторні досліди показали, що клітини жінки є стійкими до інфікування.



Зараз не можна говорити про доступний для всіх ВІЛ-інфікованих спосіб позбавлення інфекції. Зрештою, трансплантація стовбурових клітин супроводжується ризиками, через які її проводять лише пацієнтам з ВІЛ, яким процедура показана з інших причин, наприклад, рак крові. Однак випадок пацієнтки показує, що стовбурові клітини пуповинної крові можуть бути рятівними для інфікованих пацієнтів, яким важко знайти відповідних донорів кісткового мозку.