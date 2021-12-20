Прогнози синоптиків: до 2060 року в Арктиці на зміну снігу прийдуть дощі

20:26 08 грудень Київ, Україна

За новими прогнозами шостого етапу програми дослідження клімату Coupled Model Intercomparison Project, дощі в Арктиці почнуться на двадцять років раніше, ніж очікувалося — у 2060 році. Це призведе до зменшення снігового покриву в регіоні та знизить кількість доступної для тварин їжі. Результати дослідження було опубліковано у журналі Nature Communications.



Арктика тане



Арктика є одним з найбільш чутливих регіонів до екологічних змін на Землі, і в останні роки вчені спостерігають безпрецедентні зміни навколишнього середовища в регіоні: підвищення зимових температур та втрата льоду, задовго до танення морського арктичного льоду навесні та пізніше замерзання морів, а також зміни у поведінці арктичних тварин.



В атлантичному секторі вже спостерігають переважання опадів у вигляді дощів проти снігу, тому на це очікують і від Арктики. І попередні дослідження дійшли висновку, що кількість таких опадів збільшиться навесні, восени та взимку, що призведе до порушення балансу маси льодовикового щита Гренландії та вплине на глобальний рівень моря, протяжність та товщину морського льоду в Арктиці, вічну мерзлоту та, звичайно, на флору і фауну.



На п'ятому етапі міжнародного проєкту Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) вчені спрогнозували появу регулярних дощів у Арктиці у 2080 році. Результати ж моделювання шостої фази проєкту виявилися менш оптимістичними. Порівняно з CMIP5, у CMIP6 з урахуванням різних сценаріїв впливу викидів в атмосферу покращено моделювання еволюції морського льоду на основі супутникових спостережень, а також снігового покриву та інтенсивності глобальних опадів, що впливають на гідрологічний цикл Арктики.





У лівій колонці показані зміни а, e снігопадів і c, g опадів наприкінці століття CMIP6. Правий стовпець показує різницю у кількості снігу b, f та дощів d, h щодо початку століття (2005-2014) між CMIP5 та CMIP6. Штрих свідчить про статистичну значимість лише на рівні достовірності 95 відсотків. Michelle R. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Що провокує дощі?



Вчені вважають, що до кінця століття кількість опадів в Арктиці збільшиться з 30 до 60 відсотків. На це впливає глобальне зростання температури повітря, що підвищує здатність атмосфери переносити вологу, у тому числі до полюсів, а також втрати морського льоду, що залишають воду відкритою та збільшують кількість випареної вологи.



Перехід від снігу до дощів в Арктиці, що наблизив прогнози CMIP6, може бути результатом більшої чутливості зміни опадів до потепління або більш відчутним впливом потепління в уточненій моделі. Це відображає посилення потепління в Арктиці в CMIP6, яка використовувала більш складне моделювання: попереднє використовувало кліматичні дані про Арктику за період з 1960 до 2005 року, а CMIP6 покладається вже на дані по 2014 року.



Прогнози щодо розподілу опадів нової CMIP6 (перша колонка) та CMIP5 (друга колонка), а також відмінності між ними (третя), де на a–c грудень–лютий (DJF), d–f березень–травень (MAM), g– i червень-серпень (JJA) та jl вересень-листопад (SON). Мішель Р. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Чим загрожують такі опади?



Аналіз вказує на збільшення кількості опадів в Арктиці у прогнозах CMIP6 у порівнянні з CMIP5 – перехід відбудеться на одне або два десятиліття раніше, а найбільші зміни очікуються восени. При однаковому рівні викидів парникових газів та радіаційного впливу, що використовується в обох моделях, кількість опадів взимку зросте на 422 відсотки у CMIP6, тоді як CMIP5 прогнозувало 260. Влітку, навесні та восени CMIP6 прогнозує зростання на 71, 141 та 26 у прогнозах CMIP6 не менше, ніж удвічі швидше тане Гренландія.







Зміна кількості опадів в Арктиці в міліметрах на день щодо глобального потепління на 1,5, 2 і 3 градуси за Цельсієм для CMIP6 (синій) та CMIP5 (помаранчевий). Michelle R. McCrystall et al. / Nature Communications, 2021



Це несе системні зміни в екосистемі Арктики та швидкості, з якою вони відбуватимуться. Переважання дощів у погоді впливає на скорочення снігового покриву, впливає на зміну сезонів у регіоні та, безумовно, веде до змін в умовах існування тварин. Так, зменшення снігового покриву ще більше посилить потепління в Арктиці та глобальне потепління через зниження відбивної здатності, на яку здатна Земля щодо сонячного випромінювання. На потепління вплине також збільшення потоків вуглекислого газу та викидів метану з ґрунту, а також танення вічної мерзлоти.



Так збільшиться кількість ґрунтових вод, що призведе до повеней та опріснення океану, а отже, і впливу на екосистему. Випадання дощу на сніг призведе до заледеніння та зникнення джерел їжі для арктичної фауни. Від цього насамперед постраждають популяції північного оленя та вівцебика. Перехід Арктики до теплішого та вологішого клімату також призведе до збільшення популяції перелітних птахів.



Ці зміни очікувалися через глобальне потепління на два градуси Цельсія, проте тепер здаються можливими і через 1,5 градуси. Арктичний морський лід грає вирішальну роль у гідрологічному циклі та глобальній кліматичній системі. Танення льоду Баренцевого моря вже призвело до сильних снігопадів у Європі, а арктичні тварини мігрують раніше через зміну клімату. Дослідження показують, що Арктика вже почала перехід до нового, теплішого клімату, в якому немає місця кризі — минулого року море Лаптєвих вперше виявилося не покритим льодом наприкінці жовтня. Це, у свою чергу, веде до пізнішого замерзання і надалі, а зникнення літнього морського арктичного льоду посилить глобальне потепління.