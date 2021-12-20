Пробіотики допомогли мишам впоратися із системною інфекцією

18:38 26 листопад Київ, Україна

Мишам з ослабленою імунною системою вдалося уникнути тяжкої системної інфекції бактеріями Enterococcus faecalis завдяки попередньому вживанню пробіотиків у вигляді бактерій Bacillus subtilis. Як показало дослідження американських учених, пробіотичні бактерії пригнічували систему сигналізації патогенів, що сприяє їхньому проникненню з кишківника в кров. Опис та результати дослідів опубліковані в журналі Science Translational Medicine.



Чому саме ентерококи та пробіотики?



Одними з основних внутрішньолікарняних патогенів, що викликають інфекції в лікувальних закладах, є бактерії ентерококи (Enterococcus). Вони здатні викликати інфекційні процеси в різних частинах та органах організму, і при цьому часто важко піддаються лікуванню через поширену стійкість до антибіотиків. Навіть види звичайних представників кишкової мікробіоти – Enterococcus faecium та Enterococcus faecalis – здатні викликати важку системну інфекцію у людей з ослабленою імунною системою. Таке відбувається, наприклад, після тривалої антибіотикотерапії, що порушує баланс мікроорганізмів кишківника та призводить до патологічного збільшення чисельності ентерококів, які можуть проникнути в кровоносну систему (стан називається бактеріємією). Наслідком останнього буває загрозлива для життя реакція організму із системним запаленням власних тканин — сепсис. Дослідження вже вказували, що запобігати виникненню чи допомагати у лікуванні системних інфекцій може використання пробіотиків харчових добавок у вигляді конкретних видів живих мікроорганізмів. Перевірити це вирішили вчені Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.



Як застосували пробіотики проти сепсису?



У попередній роботі автори показали, що використання пробіотика зі спор бактерій сінної палички (Bacillus subtilis) перешкоджає колонізації кишківника мишей патогенним золотистим стафілококом (Staphylococcus aureus). Це відбувається через вироблення B. subtilis після проростання спор ліпопетидів, що пригнічують систему відчуття кворуму (молекулярна сигналізація, завдяки якій бактерії можуть координувати свої дії) Agr у стафілококів. Через схожість Agr стафілокока до системи відчуття кворуму Fsr у E. Faecalis цього разу вчені вирішили дослідити, чи може той самий пробіотик допомогти уникнути системної інфекції ентерококом.



Досліди знову провели на мишах, у яких імітували клінічну ситуацію із ослабленою імунною системою людини. Для початку пригнічення імунної системи протягом кількох днів їм давали хіміотерапевтичний препарат циклофосфамід, який застосовують при лікуванні раку. Наступні кілька днів миші отримували антибіотики, щоб скоротити кількість бактерій у кишківнику та порушити мікробіом. Після цього піддослідним тваринам дали оральний розчин із бактеріями E. faecalis. Але частини випробуваних тварин за день до цього згодували пробіотик зі спор сінної палички, а іншим — фізрозчин.



Що сталося з мишами після пробіотиків?



Вже наступного дня у мишей, які не отримували пробіотик, у крові виявили введені раніше в кишківник ентерококи. На третій день кров очистилася від патогенів, проте їх помітили у печінці та селезінці, що вказало на системну інфекцію. У мишей після прийому пробіотика B. subtilis взагалі не виявили влучення E. faecalis з кишківника до кровоносної системи. У них спостерігалася менша проникність та ураженість кишкового епітелію, порівняно з мишами, які отримали тільки сольовий розчин. У той самий час у крові тварин не виявили і бактерій B. subtilis, всупереч повідомленням, що пробіотики можуть і самі викликати бактеріємію.



Вчені вважають свої результати свідченням того, що пробіотик сінної палички може запобігати розвитку викликаної E. faecalis бактеріємії та подальшого сепсису. Додаткові досліди показали, що подібно до ситуації із золотистим стафілококом, ліпопептиди проростають B. subtilis пригнічують активність системи відчуття кворуму Fsr у ентерококів, що регулює вироблення ними ферменту желатинази. Остання може порушувати цілісність кишківника, сприяючи проникненню патогенів у кровотік. Враховуючи комерційну доступність B. subtilis, вчені сподіваються, що після проведення додаткових досліджень він зможе допомагати пацієнтам із групи ризику у лікарнях уникнути небезпечного сепсису.