Переваги та недоліки використання гаджетів у навчальному процесі

12:56 03 лютий Київ, Україна





Як показали результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, в Україні, як і в багатьох інших країнах, однією з головних проблем середньої освіти є соціально-економічна нерівність між учнями. У сільській місцевості зазвичай нижчий рівень компетентності вчителів, менше якісних навчальних матеріалів, що дуже суттєво відбивається на успішності учнів. школах світу та України, зокрема, все частіше практикується використання різноманітних гаджетів, як правило, планшетів, у навчальному процесі. Але чи відомо, як це впливає на ефективність навчання?Як показали результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, в Україні, як і в багатьох інших країнах, однією з головних проблем середньої освіти є соціально-економічна нерівність між учнями. У сільській місцевості зазвичай нижчий рівень компетентності вчителів, менше якісних навчальних матеріалів, що дуже суттєво відбивається на успішності учнів.

Соціально-економічна нерівність учнів не є проблемою, характерною лише для України. У тих же Сполучених Штатах також існує дуже суттєвий розрив успішності між учнями із забезпечених та малозабезпечених сімей. Усі спроби підвищити рівень вчителів, які працюють у школах, де багато дітей із бідних сімей, не дали відчутних результатів. Тому останні надії стали покладати на ширше застосування новітніх технологій у школах, особливо там, де навчаються багато малозабезпечених дітей. За останніми даними, 89% учнів у США (з 3 по 12 клас) використовують цифрові інструменти навчання принаймні кілька разів на тиждень. Але чи справді новітні технології сприяють ефективнішому навчанню?



MIT Technology Review нещодавно опублікували ґрунтовну аналітичну статтю про вплив технологій на успішність учнів у США та світі. Виявилося, що близько 96% педагогів загалом підтримують ширше використання технологій у навчальному процесі. Однак не зовсім зрозуміло, на чому заснований такий ентузіазм щодо цифрових технологій. Так, на питання, чи достатньо інформації про ефективність цифрових інструментів, що використовуються в навчальному процесі, чверть учителів відповіла ствердно.

Якщо ж справді звернутися до результатів досліджень, то виявиться, що вплив технологій є дуже неоднозначним. Деякі дослідження виявили певні позитивні ефекти для використання комп'ютерів, особливо у математиці. Однак багато даних свідчать про негативний вплив технологій на успішність учнів. Так, дослідження, де було проаналізовано успішність мільйонів старшокласників із 36 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, встановило, що ті учні, які активно використовували комп'ютери у школі, показали набагато нижчий рівень успішності за багатьма показниками. Інші дослідження показують, що студенти коледжів у США, які використовували ноутбуки або цифрові пристрої в класі, показали найгірші результати на іспитах. Восьмикласники, які вивчали алгебру онлайн, склали тести гірше, ніж їхні однолітки, які навчалися у класі. І нарешті, учні четвертих класів, які використовували планшети на всіх або майже всіх заняттях, отримали в середньому на 14 балів нижче навичок читання порівняно з учнями, які взагалі не використовували планшети. Такий розрив зазвичай відповідає цілому року навчання.



Існує кілька можливих пояснень такої неефективності гаджетів у навчальному процесі. По-перше, дослідження вказують на те, що коли учні читають з екранів, вони засвоюють менше інформації, ніж коли читають із паперу. Крім того, у планшеті завжди можна знайти можливість відволіктися, чи на Instagram, якщо це старшокласник, чи на малювання яскравих ліній пальцями, якщо це першокласник. Однак, крім таких очевидних причин, є й глибші.



Один із таких важливих факторів стосується мотивації. Якщо виконати певну арифметичну дію у першокласника вимагає вчитель, а не iPad, є більше шансів, що учень буде зацікавлений у вирішенні поставленого завдання. Когнітивні психологи говорять про те, що коли навчання проводить вчитель, учні турбуються про те, що він про них подумає, і як результат докладають більше зусиль.

Також, учні у класі часто навчаються чогось нового один від одного, обговорюючи ті чи інші теми. Якщо кожен школяр просто сидітиме зі своїм планшетом і виконуватиме кожен своє індивідуальне завдання, то такий ефект від спільного навчання губиться.



Чи варто взагалі відмовитися від використання цифрових технологій у навчанні? Звичайно, ні. Комп'ютери, планшети, смартфони – це всі важливі елементи сучасного суспільства, і діти з певного віку повинні мати доступ до цих технологій, щоби впевнено почуватися в суспільстві. Також дослідження показують, що програмне забезпечення, побудоване на наукових засадах, може сприяти кращому засвоєнню інформації та розвитку критичного мислення.



Тим не менш, варто все ж таки дуже обережно ставитися до ролі гаджетів у навчальному процесі. Цифрові технології можуть бути дуже корисними для представлення учням нової інформації у захоплюючому форматі. Проте не слід очікувати, що планшети повністю замінять паперові підручники, і тим більше вчителів. Це тільки інструменти, які можуть допомогти вчителю зробити навчання більш цікавим та ефективним.



У США планшети у бідних школах є більш поширеним явищем, ніж у елітних школах. Адже саме через технології намагалися подолати відставання в успішності учнів із незаможних сімей. Проте, як бачимо, дослідження показують, що технології не просто не усувають розрив успішності між учнями з різних соціально-економічних верств, а можуть, навпаки, посилювати його. Тому не можна просто роздати планшети учням у селах і вважати, що проблему нерівності у шкільній освіті вирішено. Слід пам'ятати, що основним джерелом інформації для учнів у школі є вчитель, і рівень професійності вчителів має бути серед основних пріоритетів розвитку шкільної освіти.