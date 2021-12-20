Правило 85%: вчені створили математичну основу, яка визначає ефективність навчання

На помилках навчаються - але скільки помилок при цьому оптимально? Відповідь дає експеримент із залученням адаптивного алгоритму. Згідно з отриманими результатами, найкраще вчитися, коли помилки допускаються у 15% завдань, а 85% вирішують правильно.
Здатність вчитися новому – важлива для виживання, без неї люди залишилися б на рівні розвитку немовляти. У школі, вищій освіті та професії навчання грає вирішальну роль. Але як вчитися найефективніше? Очевидно, що успіхи важливі для мотивації продовжувати роботу. У той самий час, нам потрібні певні виклики, щоб розвиватись далі.
Проте, де баланс між невдачею та успіхом?
Щоб відповісти на запитання, Вілсон та його команда використовували різні адаптивні алгоритми як моделі людського та тваринного навчання. Їм вони надавали для вирішення класичні завдання, наприклад, потрібно було розділити цифри на класи «парних» та «непарних» або дві категорії величин: «більше п'яти» та «менше п'яти». Нейронні мережі були настільки запрограмовані, що змінювали свої внутрішні зв'язки, тільки якщо припускалися помилок.
Тобто, коли при формуванні завдань дотримуватися «правил 85 відсотків», успіхи в навчанні – максимальні, принаймні коли йдеться про чіткі навчальні цілі, зокрема, відмінність двох категорій. Це може пояснити не лише функціонування нейронів, а й поведінка тварин та людей, кажуть вчені. Наприклад, радіолог, який на підставі мамографічних знімків повинен вирішити, чи є в цьому випадку рак молочної залози чи ні. У цьому випадку панує "правило 85%", каже Вільсон.
Вчені вважають доказовим, що оптимальна зона навчання і у людей розташована в діапазоні «85% правильних відповідей».
Вільсон та його команда припустили, що оптимальні показники для складніших завдань можуть відрізнятися. У деяких додаткових експериментах програми краще навчалися і за нижчого показника успішності – від 75% до 82%, повідомили вчені. У найближчому майбутньому вони хочуть розширити складність форм навчання.
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