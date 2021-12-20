Правило 85%: вчені створили математичну основу, яка визначає ефективність навчання

20:11 16 грудень Київ, Україна

На помилках навчаються - але скільки помилок при цьому оптимально? Відповідь дає експеримент із залученням адаптивного алгоритму. Згідно з отриманими результатами, найкраще вчитися, коли помилки допускаються у 15% завдань, а 85% вирішують правильно.

«Правило 85% найкраще сприяє навчальним успіхам – це, ймовірно, стосується людей і тварин, повідомляють вчені у професійному журналі «Nature Communications».

Здатність вчитися новому – важлива для виживання, без неї люди залишилися б на рівні розвитку немовляти. У школі, вищій освіті та професії навчання грає вирішальну роль. Але як вчитися найефективніше? Очевидно, що успіхи важливі для мотивації продовжувати роботу. У той самий час, нам потрібні певні виклики, щоб розвиватись далі.

«Інтуїція підказує, що для балансу мотивації та навантаження існує оптимальна міра складності, – каже Роберт Уілсон (Robert Wilson) з університету Арізони та його колеги. – Це припущення – ядро сучасних методів навчання».

Проте, де баланс між невдачею та успіхом?

«Незважаючи на тривалу історію емпіричних досліджень, залишається незрозуміло, чому певний рівень складності сприяє навчанню та де знаходиться необхідна міра вимог, – сказав учений. – Ми це переклали на математичну основу».

Щоб відповісти на запитання, Вілсон та його команда використовували різні адаптивні алгоритми як моделі людського та тваринного навчання. Їм вони надавали для вирішення класичні завдання, наприклад, потрібно було розділити цифри на класи «парних» та «непарних» або дві категорії величин: «більше п'яти» та «менше п'яти». Нейронні мережі були настільки запрограмовані, що змінювали свої внутрішні зв'язки, тільки якщо припускалися помилок.

«Здавалося б, оптимальне навчання мало відбуватися за максимального рівня помилок», – сказали вчені. Але це не так. Алгоритми вивчалися швидше та ефективніше тоді, коли рівень помилок становив приблизно 15%. Іншими словами: «Ми з'ясували, що ефективність навчання тоді є максимальною, коли його складність дозволяє правильно відповісти на 85% завдань», – повідомив Вільсон та його команда.

Тобто, коли при формуванні завдань дотримуватися «правил 85 відсотків», успіхи в навчанні – максимальні, принаймні коли йдеться про чіткі навчальні цілі, зокрема, відмінність двох категорій. Це може пояснити не лише функціонування нейронів, а й поведінка тварин та людей, кажуть вчені. Наприклад, радіолог, який на підставі мамографічних знімків повинен вирішити, чи є в цьому випадку рак молочної залози чи ні. У цьому випадку панує "правило 85%", каже Вільсон.

Вчені вважають доказовим, що оптимальна зона навчання і у людей розташована в діапазоні «85% правильних відповідей».

"У психології та когнітивних дослідженнях "правило 85%" узгоджується з висновками багатьох експериментаторів, згідно з якими учасники тоді максимально залучені, коли завдання не прості, але й не дуже складні", - говорить учений.

Вільсон та його команда припустили, що оптимальні показники для складніших завдань можуть відрізнятися. У деяких додаткових експериментах програми краще навчалися і за нижчого показника успішності – від 75% до 82%, повідомили вчені. У найближчому майбутньому вони хочуть розширити складність форм навчання.