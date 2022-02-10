Втрати супутників показують, що сонячні бурі становлять загрозу для технологій

20:51 10 лютий Київ, Україна

Деякі вчені попереджають про неминучі катастрофічні наслідки для сучасного життя від сонячних бур. Ці сонячні спалахи, які викидають енергію у вигляді магнітних полів та мільярдів тонн плазмового газу, відомі як «спалахи», непередбачувані, та їх важко спрогнозувати.



Відповідно до недавнього аналізу наукових даних та історичних звітів, Земля зазнає руйнівних прямих ударів кожні століття. У минулому це були в основному небесні явища із захоплюючими світловими шоу північного сяйва, але незначним впливом на людство. Проте сучасні технології уразливі для ударів екстремальних сонячних бур.



"Сонячні бурі це те, з чим дійсно потрібно мати справу політикам", - сказав Деніел Бейкер, видатний професор планетарної та космічної фізики в Університеті Колорадо.



Астрофізики оцінюють ймовірність сонячної бурі, здатної викликати катастрофу, на 12% за десятиліття.



«Це лише питання часу», — каже професор Раймунд Мюшелер, завідувач кафедри четвертинних наук геологічного факультету Лундського університету в Швеції — «Потрібно знати про це, потрібно прораховувати ризики і бути максимально готовим».



Нове дослідження зразків стародавнього льоду, проведене шведським ученим, дійшло висновку, що раніше невідома потужна сонячна буря близько 9200 років тому завдала б збитків комунікацій, якби вона обрушилася на Землю в наш час.



"Збій в одному секторі може поширюватися по системі і впливати на багато інших речей", - сказав Бейкер.

Відносно невелика сонячна буря, що викликала обурення магнітного поля Землі, спричинила втрату 40 із 49 супутників доступу до Інтернету Starlink, запущених 3 лютого з Космічного центру Кеннеді у Флориді.



Коли сонце випромінює енергію, воно впливає на Землю поетапно. Перше відбувається тут за вісім хвилин після сонячної події на відстані 150 мільйонів кілометрів, за цей час світло проходить шлях від Сонця.



Початкова проблема виникає на денному боці планети через ранні рентгенівські промені, які різко порушують іоносферу — місце, де земна атмосфера зустрічається з космосом — і радіозв'язок. Вони також створюють додатковий опір деяким супутникам, погіршуючи їхні орбіти, що сталося з супутниками Starlink.



У наступні хвилини та години сильно заряджені частинки викликають радіоактивний шторм, що становить небезпеку для космонавтів на орбіті.



Третя фаза, відома як викид корональної маси – вибухи газу та магнітного поля на поверхні Сонця – обурюють магнітосферу планети, висвітлюючи небо та індукуючи електричні струми на поверхні, які можуть перевантажити електричні мережі та прискорити корозію трубопроводів.

"Геомагнітна буря може призвести до прогорання трансформаторів, якщо вони не будуть належним чином захищені", - сказав Мушелер із Лундського університету.

Енергетична галузь Північної Америки в останні роки зробила кроки щодо зміцнення своєї інфраструктури для захисту від небезпечних стрибків напруги. В урядових установ США є програма з розгортання аварійних трансформаторів для заміни тих, що вийшли з ладу.

"Хоча уряд США оцінив вартість суворого явища космічної погоди в мільярди, цей найгірший сценарій, як правило, не розглядається більшістю політиків", - сказала Сангіта Абду Джіоті, доцент кафедри комп'ютерних наук в Американському університеті. Каліфорнійський університет, Ірвін — «Отже, ризик добре відомий, але в більшості випадків не завжди враховується при проєктуванні та плануванні».

Довгі волоконно-оптичні та підводні телекомунікаційні кабелі у більш високих широтах, де Земля відкритіша, також можуть серйозно постраждати.

«США дуже чутливі до відключення від Європи», — написав Джоті у нещодавньому дослідному документі. «Європа знаходиться в уразливому місці, але більш стійка через наявність більшої кількості коротких кабелів. Азія має відносно високу стійкість, оскільки Сінгапур виступає як вузол зв'язку з декількома країнами».

Сонце часто викидає на Землю великі спалахи, але більшість їх недостатньо великі, щоб викликати хаос або вразити планету безпосередньо. Але, як зазнала SpaceX цього тижня, навіть деякі з несерйозних спалахів можуть нейтралізувати супутники.

"Терміни обрані невдало для SpaceX", - сказав Білл Муртаг, координатор програми Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. Він додав, що 1500 супутників SpaceX, які вже перебувають на орбіті, не постраждали.

Будь-яка велика сонячна буря становить загрозу для супутників Глобальної системи позиціонування, які забезпечують точні сигнали часу та точну навігацію, технології, критично важливі у сучасному житті, від сільського господарства до авіації.



За словами атмосферних учених, сильний шторм також може спричинити виснаження озонового шару, а це означає, що можлива дія на земний клімат.



Попередні збої

Реакція суспільства на сонячні спалахи минулих століть зараз здається дивною, хоча на той час це були сенсаційні події.



Коли у вересні 1859 року на Землю обрушилася сильна геомагнітна буря, відома як подія Керрінгтона, телеграфні системи в Північній Америці та Європі вийшли з ладу, і деякі оператори повідомили про ураження електричним струмом.



Сонячна буря у березні 1989 року викликала перебої у подачі електроенергії у Квебеку, Канада.



Хелловінські бурі 2003 року торкнулися більше половини орбітальних супутників і порушили роботу авіації більш ніж на день, оскільки не можна було точно відстежувати літаки. Електропостачання було відключено в деяких частинах Європи на кілька годин, а трансформатори в Південній Африці були безповоротно пошкоджені.



Після події в Керінгтоні сучасний зв'язок перейшов від телеграфу до Інтернету.

«Чи готові ми до заходу класу Керінгтон? Ні, нам ще є над чим працювати», - сказав Муртаг із Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

«В той час, як частота кліматичних лих поступово збільшується, нас зненацька застане екстремальне сонячне явище, яке викличе значні руйнування. Більшість людей, які сьогодні живуть, ніколи не стикалися з екстремальним явищем космічної погоди, яке мало б глобальний вплив протягом нашого життя», — Джоті з Каліфорнійського університету в Ірвіні.

Вона також попередила, що сонячні супербурі можуть викликати масштабні відключення Інтернету, що охоплюють всю земну кулю і тривають кілька місяців.



Геомагнітні бурі, як правило, трапляються частіше, коли на Сонці більше плям (кожне таке ластовиння на Сонці розміром приблизно з Землю). Сонце наближається до нового циклу, що означає, що ймовірність руйнівних подій зростає, оскільки цей цикл досягне свого прогнозованого піку в липні 2025 року.



"Ми побачимо більше сонячних плям, більше сонячних спалахів, більше вивержень і, отже, більшого впливу на технології тут, на Землі", - сказав Муртаг.



Рівні інтенсивності



Трохи хороших новин: вчені передбачають, що цей цикл буде менш інтенсивним, ніж найактивніші цикли минулих століть.



Проте суспільство в 21 столітті, схоже, не готове до наслідків каскадних взаємопов'язаних технологічних збоїв, які, ймовірно, будуть викликані сильними штормами.



"Сонце дає життя, але воно може бути і жорстоким - особливо щодо технологій, на які ми покладаємося багато в чому з того, що ми робимо сьогодні", - сказав Муртаг.



У 2020 році Конгрес ухвалив закон, що наказує Національному науковому фонду, НАСА та Міністерству оборони продовжувати підтримувати фундаментальні дослідження, пов'язані з космічною погодою.



Деякі інші уряди, здається, менш зосереджені на цьому питанні.



Бейкер згадує листа, який він отримав від стурбованої жінки з Франції, яка зв'язалася з місцевою владою для отримання поради про те, як підготуватися до сильної геомагнітної бурі.



"Ми пропонуємо вам купити шоколадний торт, з'їсти його і дочекатися кінця світу", - відповіли їй, за словами Бейкера.