Добірка вправ, які допоможуть вам покращити пам'ять

12:35 15 лютий Київ, Україна

Без регулярного фізичного навантаження м'язи людини слабшають. Але щодо нашого мозку це теж справедливо – без різних розумових активностей, наші інтелектуальні здібності знижуються, зокрема, здатність до запам'ятовування.



Тренування пам'яті необхідне кожній людині, яка бажає підтримувати свої когнітивні здібності в хорошій формі, та уникнути проблем із запам'ятовуванням, які неминуче виникають із віком.



У цій статті ми зібрали для вас вправи щодо розвитку пам'яті, які допоможуть вам покращити її та зберігати «у формі».



1. Придбайте будь-яку паперову газету та найпростіший маркер. А тепер починайте перечитувати статті, підкреслюючи в процесі слова, в яких є буква, що повторюється, два рази поспіль («нн», «сс» і т. п.).



2. Прогулюючись містом, почніть звертати увагу на деталі, на які раніше не звертали уваги. Наприклад, марки та кольори автомобілів, що проїжджають повз, вивіски на магазинах та назви ресторанів. Потім, прийшовши додому і заплющивши очі, починайте згадувати все це в найдрібніших деталях.



3. Якщо їдете на роботу в громадському транспорті, зверніть увагу на проїжджаючі машини. Їхні номери містять абревіатури, наприклад, ПВР. Підбирайте слова, в яких вони відповідатимуть першим буквам, у цьому прикладі – Повітря, Вода, Річка.



4. Спробуйте звертати увагу на дрібниці постфактум. Увечері, після роботи чи прогулянки, спробуйте згадати, кого ви зустрічали дорогою, у що були одягнені ці люди, які машини стояли у дворі тощо.



5. Пам’ятаєте картинки з розряду «Знайди 10 відмінностей», які друкували в журналах? За запитом "знайди відмінності" в Google, можна знайти і картинки, і ігри, і навіть відео на тему. Це добре тренує візуальну пам'ять та увагу.



6. Слухову пам'ять можна покращити простим читанням тексту вголос. Просто читайте без поспіху, у помірному розмовному темпі.



7. Старі-добрі кросворди, що чудово працюють у плані вправ для мозку та тренування пам'яті. В Інтернеті можна знайти безліч таких наборів і роздрукувати їх на принтері.



8. Почніть вивчати нову іноземну мову. Це може зайняти довгі місяці, а то й роки. Але складно знайти інше подібне заняття, яке надавало б такий позитивний вплив на пам'ять, мозок та його здатність до сприйняття нового.

9. Запам'ятайте телефонні номери. Почніть із найближчих людей і поступово розширюйте список.



10. Складіть набір із 20 будь-яких слів. Протягом двох хвилин їх перечитуйте, запам'ятовуючи список. А потім запишіть ті, що запам'ятали, і порахуйте. Повторюйте цю вправу щодня та відстежуйте прогрес.



11. Виберіть 10 історичних осіб з різних епох, в одній колонці вкажіть імена, а в іншій – роки народження. Протягом хвилини дивіться на список та запам'ятовуйте, а потім закрийте рукою одну з колонок та згадуйте, хто коли народився, поступово відкриваючи пункт за пунктом.



12. Виберіть один із предметів у кімнаті. Уважно на нього подивіться, у вас лише 30 секунд. Потім відверніться або заплющіть очі і спробуйте докладно його описати.



13. Змінюйте маршрути, якими ви йдете з дому на роботу, в університет, і навпаки. Запам'ятовуйте речі, які вам зустрічаються по дорозі, а вдома згадуйте та описуйте їх.



14. Також можна запам'ятовувати лише предмети якогось одного кольору, наприклад, різних відтінків зеленого. Так ми тренуємо навички відбору, аналізу та змісту інформації.



15. Вчіть вірші. Почніть з невеликих, наприклад, чотиривіршів Омара Хайяма (рубаї), і поступово переходьте до більш об'ємних та складних. І пам'ять натренуєте, і ерудицією завжди можна буде блиснути.



І ще. Пам'ятаєте приказку, що «у здоровому тілі – здоровий дух»? Так ось, одним з важливих факторів, що впливають навіть на нашу пам'ять, є гарний сон. Ідеальний варіант - 8 годин, але точно не менше 6 годин на день. Інакше якщо недосипання стане системним, навіть від вправ толку буде небагато.