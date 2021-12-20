Чому замінники цукру не можуть обдурити мозок?

20:03 03 грудень Київ, Україна

Цукровий замінник мозок розпізнає як "фейк". Тепер вчені з'ясували чому: існує сигнальний шлях від кишківника до мозку, який включається лише за наявності глюкози. Лише коли цей сигнал досягає стовбура головного мозку, ласощі викликають типове почуття задоволення, повідомляють вчені в журналі Nature.



Солодкі ласощі – слабкість до них глибоко вкорінена у мозку людини. Для наших предків солодке було особливо енергетичним, а отже, й цінним продуктом. Відчуття задоволення, що виникає після споживання їжі з вмістом цукру, пояснює потяг до шоколаду, морозива та інших солодощів. Реакція системи винагород на цукор може навіть набувати ознак залежності.



Проблема полягає в тому, що цукор має багато калорій, тому з'являються напої та продукти із замінником цукру. З одного боку, є свідчення того, що солодке чинить небажані побічні ефекти на здоров'я і може призводити до початкових стадій діабету. З іншого боку, замінники цукру, замість того щоб задовольнити ласунів, провокують ще сильнішу потребу з'їсти щось солодке.



Але чому? Це з'ясував Уей-Е Тань (Hwei-Ee Tan) та його колеги з Колумбійського університету у Нью-Йорку. Спочатку вони перевірили реакцію мишей на два солодкі розчини – цукровий і з вмістом замінника.

«Тварини могли вибирати, тому спочатку пили однаково з обох пляшечок, – розповіли вчені. – Але вже за 24 години їхні смаки суттєво змінилися, а через 48 годин вони майже повністю перейшли на цукровий розчин».

Тобто, незважаючи на те, що в обох випадках смакові рецептори в роті тварин сигналізували про споживання цукру, їхній мозок все ж таки помічав відмінність. Але як? Згідно з поширеними теоріями, тільки солодкий смак, що поєднується з вживанням калорій, дає мозку знати: «Цукор!».



Але подальші дослідження продемонстрували, що навіть ті миші, які не відчували солодкого смаку, тому що мали пошкоджені відповідні рецептори, віддавали перевагу цукровому розчину – воду або замінник вони обходили.

«Ми повинні розділити концепції солодкого та цукру, – пояснив провідний автор дослідження Чарльз Закер (Charles Zucker). – Невгамовне бажання тварин вживати в їжу цукор, а не просто солодкий напій, свідчить про те, що цукор якось особливо впливає на нервову систему».

І справді, за допомогою мозкового сканування вчені виявили: у стовбурі головного мозку мишей активується конкретна ділянка, коли в кишківнику є цукор.

«Ядро самотнього шляху спалахнуло навіть тоді, коли цукор потрапляв безпосередньо в кишківник, не торкаючись смакових рецепторів, – повідомив колега Таня Олександр Сісті (Alexander Sisti). – Щось має передавати відповідний сигнал із кишківника в мозок».

Припущення вчених звучало так: ймовірно, в кишківнику є рецептори, які через блудний (блукаючий) нерв відправляють сигнал прямо в мозок. Цей нерв виконує функцію важливого поєднання головного та «шлункового» мозку.

"Слідуючи за активністю блудного нерва, ми змогли виявити групу клітин, що реагують на цукор", - повідомив Сісті.

Реакція рецепторів SGLT-1, розташованих у цих клітинах, показала, що вони спеціалізуються на глюкозі. На замінник цукру чи фруктозу вони не реагували, повідомили вчені.

"Так ми вперше виявили прямий сигнальний шлях, що розпізнає цукор і повідомляє про його присутність мозок", - сказав Тань.

Лише коли цей сигнал активується, у мозку виникає відчуття солодкої ситості. Тобто солодкий сигнал на язиці і цукровий сигнал кишківника не залежать один від одного – і без кишкового сигналу «цукрове запаморочення» не настане.

"Коли замість цукру в каву ми кладемо замінник, він буде смакувати так само, але наш мозок реагуватиме на нього по-іншому", - сказав Тань.

Це пояснює, чому замінник цукру не призводить до такої ж ситості, як і цукор. У свою чергу дослідження відкриває нові можливості для виробників цукрового замінника.