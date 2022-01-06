Чому чарівне число для випікання 180 градусів?

20:09 06 січень Київ, Україна

Зазвичай для випічки рекомендують розігрівати духовку до 180 градусів. Але в цьому немає нічого магічного. Це просто наука.



З підвищенням температури продукти втрачають свою вологість і у них з'являється скоринка приємного коричневого кольору, а також ароматичні сполуки, яких раніше не було. Цей хімічний процес називається реакцією Маяра, коли білки реагують із цукрами під впливом високої температури.



Хоча реакція Маяра відбувається і за нормальної температури 110–116 градусів, саме 180 градусів – оптимальна температура, що дозволяє збалансовано випікати продукти як ззовні, так і зсередини, не пересушуючи чи спалюючи їх.