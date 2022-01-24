Чому розумні люди не завжди стають успішними?

20:55 24 січень Київ, Україна

Довгий час нас переконували в тому, що якщо розумна людина старанно працює і розвивається в досить сприятливому середовищі, то рано чи пізно на нього чекає успіх.



З віком приходить розуміння, що далеко не завжди все відбувається саме так. Серед ваших знайомих напевно вистачає розумних і працьовитих людей, проте лише деякі з них досягли чогось значного. Інші як були, так і залишаються впевненим «середнячком». На жаль, також є й ті, хто просто пливе за течією, не знаючи, що робити.



Реальність така, що успіх – це успішна кар'єра, надійні стосунки чи міцне здоров'я – визначає багато факторів. Так, розум і працьовитість входять у їхнє число. Однак ці два фактори далеко не єдині.



Американський підприємець Мелісса Чу зібрала сім можливих причин, чому ви можете виявитися не успішними, незважаючи навіть на великий багаж знань та працьовитість.



1. Ви не спілкуєтеся з новими людьми

Дуже легко зациклитись виключно на тих людях, яких ви давно знаєте. Ви знаєте багато про минуле один одного і разом можете посміятися з жартів, зрозумілих тільки «своїм». Проте проблема в тому, що, постійно перебуваючи в тому самому оточенні, ви знову і знову обговорюєте одні й ті самі ідеї, не маючи можливості навчитися чогось нового, поглянути за межі свого «бульбашка».



Для багатьох знайомство з новими людьми – завдання не з легких. Почніть з малого і поступово нарощуйте обороти. Для початку поставте собі невелику мету, скажімо, щотижня знайомитися хоча б з однією новою людиною.



2. Ви чините опір змінам

Чим довше ви знаходитесь в тому самому оточенні, тим складніше вам відкриватися назустріч чомусь новому. Хороша новина у тому, що зміни – це можливості та шанси.



Замість того, щоб чинити опір змінам, спробуйте отримати від них максимум користі. Можливо, саме ці зміни допоможуть задовольнити потреби компанії, що росте, або подивитися на ситуацію під новим, несподіваним кутом.



Будьте відкриті до нових ідей і виявляйте цікавість щодо навколишнього світу.



3. Ви не готові йти на ризик

Розумні люди вважають за краще вибирати найбезпечніші шляхи. Часто вони, наприклад, вибирають ту чи іншу кар'єру, тому що вона вважається прийнятною для їхніх однолітків.



Так, це гарантує певну безпеку. Однак таке рішення може нести за собою рутину та відсутність інтересу. Дуже часто і від розумних людей можна почути, що вони незадоволені своєю роботою і хочуть зайнятися чимось іншим, але бояться.



Якщо ви не можете наважитися відкрити перед собою нові горизонти, просто уявіть, де ви будете через 10 років, якщо приймете (або не приймете) те чи інше рішення. Чи будете ви шкодувати? Може, навпаки, таке рішення принесе вам щастя та радість?



4. Ви вважаєте, що заслуговуєте на успіх, завдяки своїй освіті

Люди, які в школі чи університеті були круглими відмінниками, звикли перебувати на вершині та чути від оточуючих про своє

неймовірний потенціал. Здавалося б, що у цьому поганого? Але це справді тягне за собою ряд негативних побічних ефектів.

Є люди, які впевнені, що заслуговують на щось виключно через свої оцінки або те, де вони отримували освіту. Вони очікують, що все має статися само собою просто тому, що у них є диплом. На жаль, у реальному житті все працює дещо по-іншому.



У реальному світі результат залежить не від того, скільки зусиль ви доклали, а від поєднання таких факторів, як працьовитість, стратегічне мислення та деяка частка удачі. До речі, для того, щоб зміцнити останній фактор, слід працювати над першими двома.



5. Ви зосереджені лише на тому, що вам цікаво зараз.

Розумні люди надто усвідомлюють цінність свого часу, оскільки час та зусилля, витрачені на одне, означають, що можна втратити щось інше.



Незважаючи на те, що це дуже сильна риса характеру, воно також означає, що ви можете ганятися за черговою мрією, не доводячи справу до кінця. У будь-якій сфері нелегко починати. Подолання первісних складнощів та перешкод потребує не лише зусиль, а й терпіння.



Зосередивши зусилля тільки на одній меті, у довгостроковій перспективі ви отримуєте привабливіші результати, ніж якщо ставите одну мету, потім кидаєте її через те, що стало нудно, і вистачаєте за нову.



6. Ви не можете прийняти рішення

Розум і працелюбність відчиняють безліч дверей. Однак надлишок варіантів може виявитися таким самим ущемляючим фактором, як і їх недолік.



Велика кількість вибору ускладнює процес ухвалення рішення. З'являється спокуса побувати скрізь і подивитися «що вам більше пасує». Багато хто регулярно відвідує безліч освітніх програм. Минають роки, а вони все ще не визначилися, чим хотіли б займатися та продовжують відвідувати різні курси.



Замість того, щоб розпилюватися на багато сфер відразу, радимо вам провести невелике дослідження. Поговоріть з людьми, які вже зайняті в області, що цікавить вас, вивчіть доступні матеріали і оцініть, наскільки той чи інший варіант підходить під вашу особистість і спосіб життя.



7. Ви не вірите в себе

Дивно, але розумні люди часто недооцінюють свої здібності. Вони нещадно критикують усі свої навички та досягнення, тому

впевнені, що не може багато чого досягти (синдром самозванця).

Щодо своєї роботи розумні люди дотримуються дуже високих стандартів. Над хоч би яким проектом вони не працювали, вони завжди ретельно все розглядають і постійно сумніваються зрештою.



Збоку здається, що в цьому немає нічого поганого. Але насправді така скрупульозність швидше виснажує, ніж приносить користь. Перфекціонізм часто сильно заважає людині рухатися вперед і досягати поставленої мети.



Тому, замість того, щоб дозволяти думкам про те, що якщо я недостатньо хороший, утримувати вас від чогось нового, визначтеся, яким ви хочете бачити своє життя в майбутньому. І почніть діяти.



Так ви в будь-якому випадку маєте більше шансів, ніж якщо сидітимете і чекатимете біля моря погоди.