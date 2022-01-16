Чому у собаки такий гострий нюх?

Усім знайома фраза з пісеньки "а нюх як у собаки, а око як у орла". Чим же примітний нюх собаки і що про нього відомо вченим? Всі ми знаємо, що службові тренеровані собаки знаходять по запаху вибухівку та наркотики. Але, як стало відомо в процесі досліджень, собака здатна за допомогою нюха визначити вік, стать та настрій інших собак.. Для собаки, на відміну людини, запахи є основним путівником. Нюх допомагає собаці орієнтуватися у просторі.

Дивно, але нюх собаки в тисячі разів тонший за людський. Як свідчать дані Національного інституту стандартів і технологій США, собака може відчути присутність речовин у концентрації 1:1012. Це приблизно як відчути чверть чайної ложки цукру, розчиненого в олімпійському басейні.

Чому ж у собаки такий гострий нюх?

Як ми знаємо, ніс здорового собаки вологий. Саме це сприяє уловлюванню мікрочастинок, які несуть запах.

До того ж ніс собаки має специфічну будову. Він має два види повітроносних шляхів: один для дихання, інший для нюху. Під час вдиху повітря потрапляє у ту носову порожнину, яка покрита нюховими рецепторами. Для порівняння: у собаки площа нюхової області носа становить 130 і більше квадратних сантиметрів, а у людини - всього 5. Це означає, що рецепторів, що вловлюють запах, у собаки в 50 разів більше, ніж у людини.

Завдяки цьому собака так тонко розрізняє всі елементи складної композиції запаху.. Наприклад: ми відчуваємо запах борщу загалом, а собака може відчути запах кожного його інгредієнта.

На думку вчених з центру онкологічних досліджень «Пайн-стріт» (Pine Street Foundation), мозок і ніс собаки разом становлять «одне з найдосконаліших пристроїв визначення запахів на планеті». Сьогодні вчені намагаються винайти електронні «носи», подібні до собачих, щоб застосовувати їх для визначення не лише вибухових та наркотичних засобів, а й для виявлення хвороб, у тому числі раку.