Чому потрібно бути оптимістом і як це зробити?

12:32 21 січень Київ, Україна

Оптимісти більш здорові, щасливі та успішні люди, особливо в порівнянні з песимістами. Основна причина полягає в тому, що їхні емоції допомагають їм мислити позитивно, і вони мають більше мотивації, щоб рухатися вперед і справлятися зі звичайними труднощами.



Оптимісти не дозволяють жодній неприємності або невеликій невдачі зіпсувати їм день. Бути оптимістом – це добре чи ні? Звісно, так!



І у вас є шанс стати одним із них – адже оптимізм не є вродженою рисою. Ви можете почати з того, що ви намагатиметеся робити наступні кілька речей інакше.



1. Оптимісти знають, що не обов'язково досягати задуманого, щоб бути по-справжньому щасливим.

Щастя виходить ізсередини. Це усвідомлене рішення, яке вам потрібно прийняти, незалежно від того, чи йде все за вашим планом.



Якщо ви ставите умову для свого щастя, тобто даєте собі зрозуміти, що будете щасливі, тільки якщо зможете досягти певної мети, то що буде, якщо ця умова не буде виконана?



Успіх ніколи не гарантується. Якщо ви прирівнюєте щастя до успіху, то ви будете щасливі, але тільки доти, доки не зіткнетеся з невдачею.



Знайдіть сили бути щасливими незалежно від того, на якому етапі шляху досягнення мети ви знаходитесь.



2. Вони уникають людей, які приносять негатив, і утримуються від негативних емоцій

Оптимісти чудово розуміють, що негативні емоції можуть захопити вас так само як і позитивні. Тому, щоб створити сприятливе середовище, вони тримаються подалі від токсичних та похмурих людей, які завжди скаржаться на життя.

Натомість вони підтримують стосунки з такими ж оптимістичними людьми, які допомагають їм утримувати позитивні емоції. Вони знають, що життя занадто коротке, щоб проводити його з людьми, які їх не цінують, тому вважають за краще проводити його з людьми, які усвідомлюють важливість цих відносин.



3. Оптимісти поважають себе та свій час

У якомусь сенсі люди, схильні до оптимізму, дуже сміливі та вільні – вони впевнені, що їм не потрібне чиєсь схвалення, щоб жити своїм життям. Вони знають, що люди завжди знайдуть привід для засудження, а отже, немає сенсу намагатися догодити всім, адже це неможливо.



Оптимісти сміливо можуть сказати "ні" тим речам, які для них не важливі. Їх неможливо змусити зробити щось, що їм справді не подобається. Вони роблять лише те, до чого лежить їхня душа.



4. Оптимісти – це спритні люди

Успішні підприємці та оптимісти – це одночасно новатори та особистості. Вони знають, що в них ніколи не буде абсолютно всього, що їм потрібно, тому натомість вони обходяться тим, що мають.

Стів Джобс не злякався, зрозумівши, що він не має достатньо грошей для фінансування своїх ідей. Тому він продав свій єдиний автомобіль, VW Microbus, щоб вкласти гроші у свій проєкт.

Уолт Дісней не впав у важку депресію, коли йому сказали, що Міккі Маус – «жахлива миша, яка лякає жінок»; він зміг це подолати, і тепер Міккі дуже відомий і багато людей його люблять.

Дональд Трамп ставав банкрутом чотири рази (у 1991, 1992, 2004 та 2009 роках), але його винахідливість та новаторство принесли йому статки, які зараз налічують близько трьох мільярдів доларів.

5. Вони знають, що життя несправедливе, але їх це влаштовує

Більшість людей відчувають розчарування, коли розуміють, що їхні очікування не виправдовуються, і життя виявляється до них несправедливим. Чому в усьому світі так багато людей, котрі постійно скаржаться? Тому що вони вважають, що мають право володіти тим, що бачать в інших.



Оптимісти не такі. Вони знають, що життя не буде легким – воно рідко буває справедливим, завжди відбувається щось непередбачуване. Але сприймають це як належне і насолоджуються тим, що є.



Вони приймають той факт, що їхні друзі можуть заробляти більше, знаменитості будуть популярнішими за них, а деякі з їхніх близьких успішніші в романтичних відносинах.