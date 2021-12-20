Чому люди розмножуються статевим способом, а не як деякі тварини - асексуально?

10:47 23 листопад Київ, Україна

Нещодавно вчені припустили, чому люди не розмножуються асексуально: чоловіча стать корисна насамперед для того, щоб усувати з популяції шкідливі мутації. Оскільки навіть кількох самців вистачить, щоб зачати багатьох нащадків, їхня втрата внаслідок природного відбору не загрожує цілій популяції, тому певною мірою вони – пішаки, якими можна жертвувати.



Сексуальне розмноження – одна із найбільших загадок еволюції. Адже, на перший погляд, у нього суттєві недоліки: через існування двох статей лише половина популяції може народжувати нащадків – і з них знову лише половина плідна. Крім того, знайти партнера для репродукції – енерговитратно та займає час. При нестатевому розмноженні продукувати нащадків може кожна особина - асексуальні популяції при цьому ростуть значно швидше ніж ті, що розмножуються через секс.

«Великим питанням залишається, чому взагалі розвинулося двостатеве розмноження – і чому існують самці», – сказав провідний автор Девір Бергер (David Berger) зі Стокгольмського університету.

Відповідно до поширеної теорії, секс міг бути важливим насамперед для того, щоб гени популяції наново змішувалися. Це обіцяє переваги, насамперед, коли вид має пристосовуватися до нових обставин.

Ще одне пояснення запропонував колега Бергера Карл Гришоп (Karl Grieshop) та його команда. Згідно з ним, чоловіки існують для того, щоб стежити за генетичним здоров'ям популяції - нехай і стаючи жертвами природного відбору. Причина: коли певний вид втрачає самок, його склад згодом скорочується. Якщо ж зникають чоловіки, це практично не впливає на чисельність популяції, пояснили вчені.

«Зазвичай, достатньо кількох чоловіків, щоб запліднити всіх жінок у групі, – сказав Гришоп. – Чи мають самки великий вибір чи малий – на кількість їхніх нащадків це практично не впливає».

Це стосується насамперед тих видів тварин, у яких самці не залучені до вирощування потомства та в принципі важливі для розмноження лише своєю спермою. Інакше кажучи, чоловіки у популяції менш важливі, як жінки.

На цій теорії зосередилися Гришоп та його колеги. Згідно з ним, поява чоловічої статі відповідала за те, щоб без наслідків для популяції видаляти шкідливі мутації. Оскільки носії цих мутацій або вмирають, або зазнають труднощів із вибором партнера, вони можуть передавати свої гени наступним поколінням – мутація викорінюється в такий спосіб.



Так, для еволюції чоловіки виконують роль пішаків, якими потрібно пожертвувати. Теорія звучить провокативно, але тривалий час її обговорюють у еволюційній біології. З біологічної точки зору це було б переконливо у тому випадку, якщо жінки з цими мутаціями не ставали жертвами відбору так часто, як чоловіки.



Чи відповідає це істині, Гришоп та його колеги досліджували на жуках Callosobruchus maculatus, відомих шкідниках. Для цього вчені простежили за успіхом розмноження 16 інбридингових ліній, схрещених між собою. У них рекомбінація мутацій частіше призводила до того, що вони продукували менше нащадків, повідомили вчені. У цьому вчені бачать доказ того, що відбір сильніше впливає на чоловіків-носіїв мутацій, ніж на жінок - тобто підтвердження теорії про пішаків, якими потрібно жертвувати.

«Наші результати свідчать, що видалення шкідливих мутацій через природний відбір функціонує сильніше серед самців, ніж серед самок. Це демонструє унікальну різницю між статями, що, ймовірно, має компенсувати втрати, спричинені сексуальним розмноженням», - заявили вчені.

Чому мутації сильніше впливають на стан і форму жуків-самців та які генетичні механізми за цим ховаються, досі не з'ясовано.