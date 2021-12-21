Пересипання, як і недосипання, шкодить здоров'ю - вчені

19:40 21 грудень Київ, Україна

Ми всі знаємо, що недосипання шкідливе для нашого здоров'я, воно підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту, не кажучи вже про нашу дратівливість.. Але нове дослідження показало, що і пересипання може мати негативні наслідки для здоров'я і навіть спричинити ранню смерть.



Сон лише на дві години більше рекомендованих шести-восьми годин на добу несе збільшення ризику інсульту або серцевої недостатності до 41 відсотка, вважають дослідники, чия стаття з'явилася у European Heart Journal. Навіть на годину довший сон - від восьмої до дев'ятої години на добу - збільшує цей ризик на п'ять відсотків, а від дев'ятої до десятої години на добу - вже на 17 відсотків.



У дослідженні проаналізували залежність від тривалості сну випадків серцево-судинних захворювань, інсульту та смерті у 116 тисяч людей із 21 країни за вісім років.



Команда, очолювана Чуанші Ван, аспіранткою Університету Макмайстра та Пекінського об'єднаного медичного коледжу в Китаї, виявила, що любителі денного сну також ризикують.

"Денний сон пов'язаний з підвищеним ризиком основних серцево-судинних випадків і смертей для тих, хто спить більше шести годин вночі, але не для тих, хто спить менше", - зазначила Ван. У тих, хто недосипає, "денний сон, компенсує брак нічного сну і пом'якшує ризики."

Можливе пояснення зростання ризику може полягати не в самому сні, а тому, що змушує їх спати довше, і ця причина, у свою чергу, може підвищити ризик серцево-судинних захворювань або смертності, пояснили автори дослідження.

"Загалом рядова людина повинна забезпечити собі від шостої до восьмої години сну на день. Якщо ж ви постійно спите надто багато, скажімо, більше дев'ятої години на день, то вам слід відвідати лікаря, щоб перевірити свій загальний стан здоров'я», – сказав професор Салім Юсуф, один із дослідників.

За даними Центру контролю захворювань, у 2014 році 35,2 відсотка дорослих в Америці повідомляли про те, що вони сплять менше семи годин на добу.



У Великобританії рекомендовані вісім годин сплять всього 17% дорослих, більше половини дорослих сплять щоночі по шість і менше годин.. Опитування 2 тисяч людей, проведене медичним страховим агентством Aviva, виявило, що дорослий британець спить лише 6,4 години на добу.