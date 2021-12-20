Парацетамол впливає на сприйняття небезпеки - дослідження

19:51 01 грудень Київ, Україна

Згідно з недавніми дослідженнями, знеболювальний засіб Парацетамол не лише полегшує біль, а й пригнічує сприйняття небезпеки.

Замість того, щоб уникати небезпеки, люди, які прийняли ліки, схильні поспішно приймати рішення і легше наражають себе і своїх близьких. Причина цього - вплив Парацетамолу на сприйняття небезпеки.



Коли болить голова чи спина, люди приймають знеболювальні засоби, зокрема, Парацетамол чи Аспірин. Ці препарати, які продають без рецепта, втамовують біль, але мають і побічні ефекти: приймаючи їх дуже часто, можна отримати розлади печінки, нирок та проблеми зі шлунком. Навіть незначне передозування Парацетамолом може призвести до гострої печінкової недостатності. Також ця активна речовина підвищує ризик інфаркту та розвитку астматичних захворювань.



Але Парацетамол діє не тільки на тіло: дослідження доводять, що це популярне знеболювальне та близько 600 різних медикаментів впливають і на емоції пацієнтів. Парацетамол пригнічує смуток, радість та співчуття.



Алексіс Ківні (Alexis Keaveney) з Національного університету штату Огайо та його колеги запитали, чи впливає Парацетамол і на готовність ризикувати. «Оскільки оцінка ризику та прийняття рішень мають в основі позитивні та негативні афекти, здається очевидним, що Парацетамол впливатиме і на них», – пояснили вчені.

У трьох експериментах, у кожному з яких взяли участь 150 молодих студентів, половина учасників отримувала прийняту в лікуванні дозу 1000 мг Парацетамолу, решта – медикаменти плацебо без активної речовини. Досліджувані, які приймали ліки, не знали, в якій дозі вони отримували.



За допомогою комп'ютерної програми The Ballon Analog Risk Task, яку також використовують для дослідження наслідків вживання наркотиків та алкоголю, вчені перевірили готовність ризикувати учасників усіх експериментів.



Завдання полягало в тому, щоб кліками мишки вирішити, наскільки можна надувати повітряну кульку на комп'ютерному екрані — з ризиком, що вона лусне. З кожним успішним збільшенням кульки учасники отримували віртуальну винагороду. Але якщо кулька тріщала, вони втрачали все, що заробили.



Також у рамках двох інших досліджень вчені за допомогою низки стандартизованих питань та завдань проаналізували сприйняття ризику. При цьому випробувані мали оцінити різні активності за критерієм ризикованості. Наприклад, йшлося про оцінку банджі-джампінгу з високого мосту або про недоречне переривання важливої зустрічі.



Результат: експеримент із кулькою показав, що прийом Парацетамолу посилює готовність ризикувати. Під впливом знеболювального учасники надували кульку приблизно 40 разів, а без нього – лише 33 рази. Тобто кулька розривалася частіше.



Висока готовність ризикувати відбивалася і в поведінці піддослідних: «Люди, що прийняли Парацетамол, відчували менше страху і негативних емоцій, коли кулька збільшувалася і могла тріснути», - підсумував колега Ківні Болдвін Вей (Baldwin Way). Наступні експерименти продемонстрували, що порівняно з контрольною групою, випробувані під впливом знеболювального вважали ризикову активність менш небезпечною.

"Парацетамол змушував людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони думали про ризиковану поведінку - вони менше боялися", - пояснив Вей. Ні банджі-джампінг, ні темрява, ні початок нової кар'єри не лякали тих, хто прийняв Парацетамол.



На думку дослідників, отримані результати доводять: прийом Парацетамолу може впливати на сприйняття ризику та настрій. З цього випливає, що ті пацієнти, хто вживає знеболювальні, не тільки пригнічують фізичний біль, але й рідше відчувають небезпеку — як побічний ефект у них підвищується готовність ризикувати. Це призводить до несподіваних рішень із потенційно смертельними наслідками.

"Отримані результати важливі і для нашого повсякденного життя", - сказав Вей. Навіть при повсякденних діях (наприклад, за кермом) ми постійно повинні приймати рішення, що зумовлюють рівень безпеки дорожнього руху. Якщо бажання ризикувати водіїв зростає, у небезпеку потрапляють усі на вулиці. Враховуючи той факт, що в США Парацетамол щотижня приймає майже 25% населення, це може істотно вплинути на суспільство, зазначив Вей.



Вчений назвав ще одну актуальну проблему: «Парацетамол – це ліки, які американські інститути у сфері охорони здоров'я рекомендують у разі появи симптомів COVID-19». Пацієнти, які прийняли цей препарат, можуть гірше оцінювати ризик зараження і легковажно ставитися до зустрічей з іншими людьми і можливості їх інфікувати. "Ми повинні краще вивчити ризики Парацетамолу та інших ліків, які продають без рецепта", - застерігають вчені.