Пандемія «принесла» найбільший річний приріст інтернет-користувачів

За перший рік пандемії коронавірусу кількість людей, які почали користуватися Інтернетом, збільшилась на 10%.
Про це заявили в Організації Об'єднаних Націй.
У 2021 році кількість користувачів Інтернету зросла з 4,1 до 4,9 мільярда порівняно з 2019, у тому числі через пандемію COVID-19. За перший рік пандемії кількість людей, які почали користуватися Інтернетом, збільшилася на 10% – це найбільший річний приріст за останнє десятиліття, кажуть у Міжнародному союзі електрозв'язку ООН (МСЕ).
Загалом зазначають, що близько 3 мільярдів людей або 37% світового населення ніколи не користувалися Інтернетом.
У той самий час 96% людей, які не мають доступу до всесвітньої мережі, живуть у країнах, що розвиваються.
Три чверті з них живуть у 46 найбідніших країнах світу.
Однак навіть серед цих користувачів сотні мільйонів людей не можуть бути онлайн часто, не мають власного пристрою чи якісного зв'язку.
Вільному доступу до Інтернету перешкоджають такі чинники, як бідність, неписьменність, обмежений доступ до електроенергії та відсутність навичок використання Інтернету.
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